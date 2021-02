Kedden havazás lehet Észak-Magyarországon

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése lesz olyan része Magyarországnak holnap, ahol akár havazhat is. Ahogy az MTI-nek eljuttatott közleményükben fogalmaznak: éjszaka egyre többfelé meg is vastagszik a felhőzet, és főként az éjszaka második felében északnyugaton, nyugaton már havazás is várható.

Kedden pedig reggel többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd elsősorban keleten és délen vékonyodik, szakadozik a felhőzet. A déli, kora délutáni órákig az ország északi felében – nagyjából a Tisza vonaláig – valószínű havazás, északnyugaton havas eső is lehet. A több helyen élénk északnyugati szél estére mérséklődik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és mínusz 13 fok között alakul, de a hóval borított, tartósabban derült tájakon hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden mínusz 2 és plusz 4 fok között várható.