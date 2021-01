Müller: Bővült a paletta, a kínai vakcina is megkapta az engedélyeket

A jövő héten összesen mint 30 ezer idős ember koronavírus elleni oltását szervezi meg az operatív törzs oltási munkacsoportja.

György István miniszterelnökségi államtitkár, a munkacsoport vezetője az operatív törzs pénteki tájékoztatóján mondta, a jövő hét egyfajta pilot hét lesz, mert most először vonják be a háziorvosokat is az oltási program végrehajtásában.

A legidősebbek korosztály beoltásához 1800 háziorvos kap egy-egy ampulla Moderna vakcinát. Az ampullában 10 adag oltóanyag lesz, így 10 emberrel kell előre leegyeztetni, hogy a rendelőben, vagy otthon beadhassák nekik az oltást. A kiválasztás az életkori sorrend és a regisztráció sorrendje alapján történik majd. 5004 praxis esetében pedig az orvosok arra kaptak megbízást, hogy hat olyan személyt találjanak, akik a megyei oltópontokra szállítva kaphatják meg a Pfizer vakcinát.

György István azt mondta, hogy az egészségügyi dolgozók és a szociális otthonok lakói, valamint dolgozó kampányszerű oltási programja a héten lezárul. A 255 mobil oltócsapat csütörtökön 246, pénteken pedig 456 helyre megy el.

Eddig összesen 175 ezren kapták meg az oltást, a hét végéig pedig elhasználják a meglévő adagokat, így 200 ezre emelkedhet a beoltottak száma.

Az államtitkár elmondta, határozottan jelezték az oltócsapatoknak, hogy a napi tevékenységük befejezésekor nem maradhat eloltatlan vakcina, és nem engedhető meg, hogy azt „egy épp arra járó polgármester kapja meg”.

Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta, bővült a felhasználható oltóanyagok palettája, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezéstudományi Intézet pénteken a kínai Sinopharm vakcinának is megadta a szükséges engedélyeket. Így most már a Pfizer, a Moderna, az Astra Zeneca és Szputnyik után a kínai oltóanyaggal is számolhatunk. Az orosz vakcináról azt mondta, hogy bevizsgálás még nem ért véget. A jövő hét végéig fejezik be a biológiai vizsgálatot, amely során azt nézik meg, hogy a bevitt, úgynevezett vektorvírus nem szaporodik-e a szervezetben.