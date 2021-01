Kétszer beoltották, a magyar hatóságok mégis karanténba küldték az izraeli férfit

Egy Magyarországra utazó, amúgy évek óta itt élő izraeli állampolgár történetét közölte a 444.hu, ami abból a szempontból volt érdekes, hogy kiderüljön:

a magyar hatóságok számára egyelőre nem számít, ha valaki kétszer is beoltatta magát koronavírus ellen, attól még ugyanúgy karanténba küldik, mintha nem kapott volna oltást.

D. a repülőút előtt írt a hivatalos koronavírus-oldalon megadott címre is, hogy megtudja, ha 20-án érkezik és akkor már védett, mentesülhet-e valahogy a karantén alól. „Nem kapott választ, de ennek ellenére igyekezett felkészülni. Hozta a hivatalos oltási igazolást, és beszerzett egy pecsétes papírt is a háziorvosától, hogy bizonyítsa, az igazolása nem kamu.”

Mindez azonban nem hatotta meg a magyar hatóság képviselőit Ferihegyen. D.-nek ezért két PCR tesztet kell elvégeznie, és öt napot kell karanténban lennie.

Számítottam rá, hogy ez lesz, három éve élek itt, hozzászoktam már, hogy nem hatékony a rendszer. Az egyik határrendész mondta is, hogy majd akkor lesz változás, ha pár millió magyar is be lesz már oltva