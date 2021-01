A hideg, fagyos időben megindult a jégképződés a Balaton déli partján – számolt be az Időkép. Mint írják: tegnap még az északnyugati szelet is viharos közeli lökések kísérték, így a partra kicsapódó víz a növényekre, tereptárgyakra is ráfagyott.

Ilyen téli hangulat fogadta a lap munkatársait a Balatonnál: