De hová tűnt az influenza?

Ősszel Európa-szerte attól tartottak a szakértők, hogy az influenzaszezon még nagyobb nyomást helyezhet a koronavírus-járvány miatt egyébként is leterhelt egészségügyi rendszerekre. Ehhez képest az influenzának január elején szinte nyoma nincs nemcsak Magyarországon, de a kontinensen sem.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) hetente közli az influenza-figyelőszolgálat adatait: rögzítik az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók számát és az erre kijelölt orvosok által beküldött minták eredményeit is.

2020 40. hetétől mostanáig mindössze egyszer mutatták ki az influenzavírust a laboratóriumi vizsgálatok során Magyarországon, ez viszont kevésbé mérvadó, mert az azt megelőző évben is mindössze négyszer azonosították a betegséget ebben az időszakban, a mintavételek száma pedig az influenza esetében minimálisnak mondható.

Sokkal jelentősebb támpont az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. Az NNK tavaly január 29-én jelentette be, hogy influenzajárvány van Magyarországon. Ezt akkor azzal indokolták, hogy

Az influenzajárvány deklarálása összességében a nagy számú tünetes betegek és a figyelőrendszerbe beküldött minták pozitivitása alapján történik.

Ettől jelenleg nagyon messze vagyunk. Az NNK legutóbbi, szerdán közzétett jelentése szerint 2021. január 4. és 10. között az országban 4100 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.

Prinz Gyula, a Magyar Orvosi Kamara infektológus szakértője szerint az igazolt influenzás megbetegedések alacsony száma részben a bevezetett járványügyi korlátozásokkal magyarázható, a maszkviselés és a távolságtartás ugyanis az influenza terjedését is gátolja.

A koronavírus miatt elővigyázatosságból a veszélyeztetettek közül a legtöbben otthon maradnak, minimálisra csökkentik a találkozások számát. A krónikus betegségben szenvedők és az idősek közül sokan be is oltatták magukat, ráadásul azoknak a szervezetében is maradhatott egyfajta emlékkép az influenzáról, akik a korábbi években kapták meg a vakcinát. Ezek a tényezők pedig egymásra épülve azt eredményezik, hogy az influenzának nincs módja terjedni