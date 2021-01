Maruzsa: Felvételi káoszt okozna az érettségi elmaradása

Maruzsa Zoltán az EMMI köznevelésért felelős államtitkára kezdte az Operatív Törzs sajtótájékoztatóját kedden. Maruzsa hamar rátért arra, hogy a kormány nem támogatja az érettségi elmaradását.

Ezt a vitát tavaly lefolytattuk. Nagy-Britanniában tavaly elmaradtak az érettségik és komoly botrányok voltak belőle

– mondta. Itthon is felvételi káosz alakulnak ki Maruzsa szerint egy ilyen helyzetben, majd több felelősséget kért a szakpolitikusoktól és a sajtótól, illetve azt is szeretné, hogy „a hergelést mindenki fejezze be”.

Négy hónap van hátra, nem terveznek változást, vagyis lesz írásbeli és szóbeli vizsga is. Az iskoláknak fel kell készíteni a diákokat, a tavaszi tapasztalat szerint ez idén is menni fog – jelentette ki az államtitkár.

Ezt követően Müller Cecília ismertette az elmúlt 24 óra adatait, majd az új vakcinák érkezéséről beszélt. Eddig 78 579 embert oltottak be Magyarországon, a most érkező szállítmánnyal további 51 ezer embert tudnak beoltani. Müller Cecília azt is elmondta, hogy a január 16-17-ei hétvégén a szociális alapszolgáltatásban dolgozók is élhetnek a tesztelési lehetőséggel, 127 mintavételi ponton. Akik teszteltetnének, azok a koronavirus.gov.hu-n oldalon tudnak jelentkezni. Egy újságírói kérdésre válaszolva Müller arról is beszélt, hogy a Pfizer és Moderna vakcinái nem kombinálhatók. Az európai gyógyszerügynökség új ajánlása szerint hat oltásra is felhasználható az egy ampullában lévő oltóanyag. Müller Cecília ezzel kapcsolatban elmondta, hogy már itthon is így oltanak, hiszen így eggyel több embert tudnak beoltani.

Egyik újságíró kérdés arra vonatkozott, hogy ha valaki mindkét oltást megkapta már, mégis elkapja a vírust, akkor mi a teendő. Müller szerint ebben az esetben a betegség enyhén, szövődmény mentesen zajlik majd le a betegnél, és az kijelentő, hogy a súlyos lefolyástól megvédi.