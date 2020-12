Hiánycikk lett a HPV elleni védőoltás

Drágult és nem is lehet kapni a HPV elleni vakcinát az RTL Híradó tudósítása szerint. Az eddig nagyjából 90-100 ezer forintos, három részből álló oltásért most akár 150 ezer forintot is kell fizetni.

Vagyis kellene, ha elérhető lenne, merthogy a vakcina továbbra is hiánycikknek számít országszerte. Egy diósdi patikában arról számoltak be, hogy már november óta nem kaptak az oltásból. A humán papillomavírus elleni védőoltást háromszor kell beadatni, egy éven belül.

A gyártó szerint egyebek között a világszerte megnövekedett oltási igény, a rendelkezésre álló készletek és az előállítás módja is befolyásolja a vakcina árát, és hozzátették: a hiány az iskolai oltásokat nem érinti.

Magyarországon október óta kapják ingyen a hetedikes lányok és fiúk a HPV-oltást, ami a HPV több mint száz típusa közül azon kilenc ellen véd, amelyek a legnagyobb gyakorisággal okoznak méhnyakrákot, illetve nemi szemölcsöket.