Leginkább a fideszesek oltatnák be magukat, a DK és a Jobbik szavazói elutasítják a vakcinát

A tudományban és az EU-ban bíznak leginkább azok, akik most beoltanák magukat a koronavírus ellen – derül ki az IDEA Intézet friss, az Azonnali számára készített kutatásából. A 2020. december 11. és december 15. között készített reprezentatív közvéleménykutatása szerint a legmagasabb, 57 százalékos arányban a Fidesz-szavazók oltatnák be magukat Magyaroroszágon. Az ellenzéki pártok közül a Momentum-szavazók körében a legmagasabb az oltási kedv, 46 százalékos. Az MSZP-támogatók körében is kisebbségben vannak az oltáspártiak az elutasítókkal szemben, a DK és a Jobbik szavazói pedig egyértelműen elutasítják a vakcinát.

Az IDEA Intézet jelen kutatásában másképp tette fel a kérdést, mint amikor az egyes országok vakcináival kapcsolatos bizalmat kutatta. December közepén a megkérdezettek 36 százaléka oltatná magát, 48 százaléka nem, további 16 százalék bizonytalan a kérdést illetően. Ezek az eredmények is illeszkednek a korábbi nemzetközi kutatásokhoz: az Ipsos legutóbbi kutatása szerint Magyarországon a koronavírus-oltásellenesek aránya 46%-os volt, nyár közepén-végén pedig 45%-os.

A pártpreferencia szerinti megoszlás alapján az oltáspárti Fidesz-szavazók közel 60 százaléka azért oltatná be magát, mert bízik a tudományban.

Ehhez képest a párt támogatóinak egyharmada válaszolta azt, hogy a kormány iránti bizalmuk ebben a motivációjuk.

Ezzel szemben kvázi politikai alapon döntenek erről a DK és az MSZP támogatói, akik az EU-s engedélyezési eljárások iránti bizalmuk miatt oltatnák be magukat.

A kutatás szerint a megkérdezettek nagyon jelentős többsége az orvosokra, virológusokra és természettudósokra hallgatna a járvány kezelését illetően, bár a vakcinák elutasítottságának is a tudománnyal, magukkal a vakcinákkal szembeni szkepszis az elsődleges oka.