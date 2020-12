A WEXO startup ütemterve 100 %-ra betelt (x)

A 2020-as év a szlovák CRYPTON DIGITAL, SE vállalat és a WEXO fintech platformja számára produktív volt. A kriptovalutás projekt halad az útján.

A kitűzött célok ütemterve alapján a vállalat a 2020-ra eltervezett valamennyi pontot megvalósította.

Peter Mariš, társalapító és a CRYPTON DIGITAL, SE igazgatótanácsának tagja

„A WEXO-t ez év közepén indítottuk el. Azonnal megtalálta a rajongóit, ügyfeleit és a különféle egyéb partnereit és befektetőit. A WEXO által kínált és továbbfejlesztett szolgáltatások iránti érdeklődés, az egész csapatunk hajtóereje. Épp ezért sikerül az egyes célokat korábban is teljesíteni.” – mondta el Peter Mariš, a CRYPTON DIGITAL, SE társalapítója.

A WEXO platform nemrég a magyar, lengyel és cseh piacon is kínálni kezdte a szolgáltatásait. Célja, hogy hétköznapi emberek számára lehetővé tegye, hogy ugyanolyan teljes értékű módon használják és tartsanak kriptovalutát, mint most a fiat valutákat. Már most több mint ezer ügyfél rendelkezik WEXO számlával. Számukra a kriptovaluták megvásárlását, eladását, átutalását vagy biztonságos trezoringját kínáljuk. Továbbá a piac legkiválóbb kriptovalutái átváltását is, saját WEXO kriptopénzváltónkkal. Az év végéig a CRYPTON DIGITAL, SE a WEXO platformot Android és iOS mobiltelefonokra szánt alkalmazás formájában is ígéri.

„A CRYPTON DIGITAL, SE vállalatnál meggyőződésünk, hogy az emberek életének számos pillanatát képesek vagyunk megkönnyíteni, és végeredményben rájönnek arra, hogy egyes műveleteknél még spóroltak is, vagy ellenkezőleg, másoknál többet nyertek az addig használt termékekhez képest” – fűzte hozzá Peter Mariš a CRYPTON DIGITAL, SE cégtől.

2021-ben a vállalat tevékenységét a V4 országaiban szeretné kiszélesíteni. A két szlovákiai iroda és az egy prágai iroda mellett a vállalat vezetése nem zárja ki, hogy fiókirodát nyisson Budapesten is. A CRYPTON DIGITAL, SE cég a kriptovaluták magyar kedvelői számára is felkínálja a WEXO projekt utolsó részesedéseit.

„A magyar ügyfeleknek is lehetővé tesszük, hogy a WEXO projekt részévé váljanak. Úgy döntöttünk, hogy ezt a partnerkört ez év végén a 7000-es számon zárjuk. A közeljövőben természetesen új dologgal is készülünk, de erről természetesen most még nem beszélhetek” – mondta a CRYPTON DIGITAL nevében Peter Mariš.

A projekt termékszolgáltatásait jelenleg a pénzügyi piacon gazdag tapasztalatokkal rendelkező UPDN ONE, s.r.o. cseh partnervállalat biztosítja.

A , SE a projektet saját forrásaiból finanszírozza, azonban lehetőséget nyújt, hogy a WEXO projekt részesévé váljunk és ezzel az innovatív vállalat nyereségéből is részesüljünk.