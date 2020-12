Karácsonyi vásárlás hitelkártyával, folyószámla-hitellel és áruhitellel – avagy mikor melyik éri meg és mire kell vigyázni?

Az év végét az egyre rövidülő nappalok mellett az egyre szaporodó akciók jelzik: a Black Friday (Fekete Péntek) a karácsonyi bevásárlási szezon kezdetét jelzi, amelyre világszerte jelentős leárazásokkal készülnek a cégek. A Black Friday általában az Egyesült Államokban ünnepelt hálaadási hétvége péntekjére esik, de a tendenciózus akciózás olyan népszerű lett, hogy meglovagolva a karácsony előtti nagy beszerzéseket, számos hasonló akciót hirdetnek november közepétől január végéig. De mit tegyünk akkor, ha nem tudjuk, vagy nem akarjuk egy összegben, saját zsebből kifizetni a vágyott termékeket? Hogyan tervezzünk és mi a választék a pénzpiacon? Segítünk az eligazodásban!

Sokan jó okkal, akár az ünneppel összekötve az év utolsó hónapjaira hagyják a nagyobb beruházásokat, illetve jellemzően ekkor költünk a legtöbbet ajándékokra: sem a háztartás bebútorozása, sem a nagyobb értékű műszaki cikkek ajándékozása nem ritka ebben az időszakban. Mivel jelentős pénzügyi döntésekről van szó, érdemes előre megtervezni anyagi mozgásterünket, illetve amennyiben a hitelfelvétel mellett döntünk, fontos jó előre tisztázni, hogy melyik megoldás milyen előnyöket kínál, illetve terheket ró ránk.

Ökölszabályként kijelenthető, hogy mindig össze kell hasonlítani a bankok, szolgáltatók ajánlatait, elő kell venni a számológépet és önismeretünket, hogy jó döntést hozhassunk. Már csak azért is, mert

a tavasszal bevezetett szabályoknak köszönhetően a lakossági fogyasztási hitelek (személyi kölcsönök, áruhitelek, folyószámlahitelek és a hitelkártya hitelkeret) maximális THM-je 5,75 százalék az év végig, azonban 2021-től a hitelek piaci kamatozásúvá válnak, legalábbis a jelenlegi állás szerint.

Hitelkártya: kamatmentes is és nagyon drága is lehet

Magyarországon is egyre több ember zsebében lapul hitelkártya, amit sokan összekevernek a sima bankkártyával, de valójában annál jelentősen nagyobb mozgásteret biztosít, használata pedig sokkal nagyobb pénzügyi felsősségtudatot igényel.

A hitelkártyával elkölthető összeg ugyanis valójában egy bank által nyújtott hitel. A kártyával elköltött összeget adott időszakonként, általában havonta vissza kell fizetni a banknak, a bank pedig az összeget a következő időszakban újra rendelkezésre bocsátja. A hitelkártyával elköltött összeg nem kezd azonnal kamatozni, ha az összeget a megadott határidői visszafizetjük (a 30 napos költési időszakot általában egy 15 napos kamatmentes időszak követi), tulajdonképpen kamatmentes hitelt használtunk. Ha valaki nem figyeli a megadott határidőt vagy nincs lehetősége időben visszafizetni a hitelkártyával felvett kölcsönt, akkor jelentős kamatokkal kell számolnia (a THM 35-40 százalék környékére is felkúszhat). Szintén sokba kerülhet a hitelkártyával történő készpénzfelvétel (a díj akár a felvett összeg 5-7% százaléka is lehet), ami általában nem is a teljes hitelkeretre vehető igénybe, másrészt kifejezetten nagy tranzakciós díjjal jár. Készpénzfelvételnél ráadásul nincs türelmi idő, így a felvett összeg azonnal kamatozni kezd.

A hitelkártyáknál vagy a keresetünkhöz igazodik a megadott keret, vagy magunk kérünk egy bizonyos keretet, aminek megadásáról a bank a hitelbírálat, vagyis a keresetünk vizsgálata alapján dönt. A hitelkeret jellemzően néhány százezer forint, azonban vannak exkluzív, milliós mozgásteret adó kártyák is. Az egyes pénzintézetek hitelkártya-konstrukciói (kamat, pénzvisszafizetés mértéke, belépési bónusz, részletfizetési szolgáltatások, minimum-visszafizetés) nagyon különbözőek lehetnek, de a karácsonyi bevásárlásra leginkább azoknak ajánlott, akik tartani tudják a néhány százezres keretet és egészen biztosak abban, hogy a megadott határidőig(amiről a bankok értesítést is küldenek) vissza tudják fizetni az összeget akkor is, ha nem várt esemény miatt költekezniük kell. A hitelkártya nagy pénzügyi felelősség, így igénylése és használata előtt – ahogy minden pénzügyi döntésnél – elengedhetetlen a részletek pontos megismerése.

Folyószámlahitel: kényelmes, de csak kisebb összegekre és rövid távon

A folyószámla-hitelkeret a fizetési számlához tartozó biztonsági keret, amelynek mértékét hitelbírálattal a bank állapítja meg és bármire elkölthető. Ez a gyakorlatban általában úgy néz ki, hogy annál a banknál, amelynél a fizetési számlánkat vezetjük, igényelhetjük a tartalék keretet. A bank megnézi jövedelmünket, illetve azt, hogy mióta van a banknál számlánk és arra milyen összegek érkeztek. A hitelkeret általában a havi jövedelem maximum háromszorosa lehet (amennyiben van a banknál lekötött betétünk, az is befolyásolhatja a hitelkeretet).

Amikor jövedelmünk végére értünk, a hitelkeret terhére automatikusan fizethetünk, tehát ha meg szeretnénk venni egy 100 ezer forintos televíziót, de csak 80 ezer forint van a számlánkon, akkor 20 ezer forintnyit használunk fel a keretből. Amikor megkapjuk a következő fizetésünket, ezt a 20 ezer forintot a bank automatikusan levonja, tehát ha 250 ezer forintos a fizetésünk, abban a hónapban legfeljebb 230 ezer forintot költhetünk (nem számolva a korábban igénybe vett hitel kamatával). Mivel a maximális keret általában a havi jövedelem legfeljebb háromszorosa, a folyószámlahitel is inkább rövidebb, áthidaló megoldásnak lehet jó, kisebb kiadásokra.

Fontos különbség, hogy míg a hitelkártyánál van kamatmentes időszak, a folyószámlahitelnél rögtön elkezdenek ketyegni a kamatok, a fel nem használt összegre pedig – pénzintézetenként változóan – rendelkezésre állási díjat számolhatnak fel. A folyószámlahitel az egyik legnépszerűbb hiteltermék, hiszen az egyenlegünk meghosszabbítása kényelmes, bármikor rendelkezésre áll, többször is használható, készpénzt is ugyanúgy vehetünk fel, mint amikor a saját pénzünket használjuk, ráadásul a törlesztés is automatikusan történik. Persze mindez nincs ingyen: a felhasznált összeg kamata bankoktól függően 19-23 százalék között mozog és a megújítási költségtől a bírálati költségig különböző plusz díjakat számolhatnak fel a pénzintézetek.

A folyószámla-hitelkeret a nem várt és nem is halogatható kiadások fedezésére jó, ilyenkor megkönnyíti az életet, amíg van még plusz anyagi mozgástér. Szintén jó megoldás lehet, ha már egy ideje gyűjtünk egy elektronikai cikkre, de még nincs meg a teljes vételár, viszont szembe jön egy kihagyhatatlan ajánlat.

Személyi kölcsön: nagyobb összegekre, havi törlesztéssel

Míg a folyószámla-hitelkerethez értelemszerűen elkerülhetetlen, addig a személyi kölcsön igénylésének általában nem feltétele a hitelt nyújtó banknál vezetett bankszámla megléte. A személyi kölcsön általában nagyobb összegű, minden egyes alkalommal, amikor szükségünk van rá, külön kell igényelni, összege pedig szabadon felhasználható. A törlesztés fokozatosan, kisebb összegekben, havonta történik, ez az a tipikus törlesztés, amire a legtöbben gondolnak a hiteltörlesztés szó hallatán. A személyi kölcsön THM-je rendszerint kedvezőbb, mint a folyószámlahitelé, ennek oka többek között az, hogy a folyószámlahitel inkább a rövid távú, viszonylag kisebb összegű kiadások fedezésére és gyors törlesztésére szolgál, míg a személyi kölcsönt rendszeresen, hosszabb futamidejű törlesztéssel fizetjük vissza. A személyi kölcsön felvételét hitelbírálat előzi meg, így aki karácsonyra ezzel szeretne élni, kalkulálnia kell a megfelelő dokumentumok beszerzésével (egyéni vállalkozóknál például NAV jövedelemigazolás). A személyi kölcsön néhány hazai banknál akár tízmillió forint is lehet, így ha valaki komoly lakásfelújítást, autóvásárlást tervez, érdemes ebbe az irányba gondolkodni.

A személyi kölcsön akkor lehet jó megoldás, ha több üzletből is nagyobb értékben vásárolnánk – például egy mosógépet, konyhabútort és egy légkondicionálót. Az utalás néhány napot igénybe vehet, ezzel érdemes kalkulálni. Ahogyan azzal is, hogy az idei különleges szabályoktól eltekintve máskor is kedvező, akár 10 százalék alatti THM általában nem a törlesztés futamidejétől, hanem a hitelösszeg összeg nagyságától függ: minél nagyobb a felvett összeg, annál kedvezőbb a THM – de azért azt sem árt figyelembe venni, hogy a magasabb igazolt jövedelemmel is lehet kedvezőbb feltételeket elérni. A személyi kölcsönök összehasonlításában nagy segítséget nyújthatnak az online kalkulátorok.

Áruhitel: egy bizonyos termékre, gyorsan, akár „ingyen”

Az áruhitel igénylése az egyik legegyszerűbb megoldás. Az áruhitel egy bizonyos termék megvásárlásához kapcsolódik a vágyott terméket részletfizetési lehetőséggel, az éppen aktuális feltételek mellett vásárolhatjuk meg. Erre az üzletek mellett egyre több kereskedőnél már online is van lehetőség. Sokszor a THM nem túl vonzó a maga akár 40-42 százalékával, azonban sok kereskedő – illetve banki partnereik – kedvező, akár 10 százalék alatti vagy 0 százalékos THM-mel is kínálnak termékeket. Fontos, hogy nagyobb összegű áruhitelnél jellemzően már van önrész, tehát aki egy 1,5 milliós televíziót áruhitellel szeretne megvenni, annak érdemes anyagilag rákészülnie, mert 0 forintos befizetéssel ilyesmire általában nincs lehetőség. Önerő nélkül általában 300-400 ezer forintig, önerővel jellemzően 1,5 millió forintig vásárolhatunk.

Az áruhitellel megvásárolt terméket azonnal megkapjuk, tehát ha az összes kívánt dokumentum nálunk van (vagy rendelkezésre áll online ügyintézésnél), a vásárlásunk végére már le is tudhatjuk a papírmunkát. Fontos, hogy az áruhitelnél a megvásárolt áru maga a fedezet is egyben, hiszen amennyiben nem fizetjük rendesen a törlesztőrészleteket, akkor a vásárolt terméket a hitelintézet bármikor elárverezheti.

Áruhiteleknél is kiemelten fontos az előzetes tájékozódás: rengeteg az akció, ugyanakkor sok járulékos költség is felmerülhet. Előfordulhat olyan is, hogy bár a terméket 0 százalékos THM-re odaadják minimális vagy ingyenes ügyintézés mellett, azonban ez a nagyvonalúság a termék jelentősen megemelt árában nagyon is megmutatkozik. Ezért az áruhitel feltételei mellett a termék árát is alaposan górcső alá kell venni, illetve tájékozódni kell az esetleges járulékos költségekről is.

Azonnali részletfizetés: extragyors, kedvező, hitel- és betéti kártyás ügyfeleknek is elérhető

Nem minden vágyott termékhez, szolgáltatáshoz kínálnak áruhitelt, például ilyen esetben lehet gyors és kedvező megoldás a Mastercard Részletfizetés, amely 2020 novemberétől – a világon elsőként – már az Erste Bank Mastercard betéti kártyás, folyószámla-hitelkerettel rendelkező ügyfelei számára is elérhető. Tulajdonképpen egy okos hibridről van szó, amely 20 ezer forint feletti kártyás vásárlásoknál lehetőséget kínál a részletfizetésre, így az adott kiadás nem egyszerre jelent megterhelést, hanem részletekben, hosszabb idő alatt lehet visszafizetni. Mindezt úgy, hogy a hitelkártya vagy a folyószámla-hitel kamatainál is kedvezőbb konstrukciót kínálnak a részletfizetéshez. A Mastercard Részletfizetés három éve érhető el Magyarországon, ezidáig azonban csak bizonyos hitelkártyával rendelkező ügyfelek számára volt elérhető. Az Erste Bank és a Mastercard közös fejlesztésének köszönhetően most már az, akinek betéti kártyája és folyószámlahitele van, szintén élvezni tudja azokat az előnyöket, amelyek eddig csak hitelkártyával voltak elérhetők.

A gyakorlatban ez a részletfizetés csupán néhány kattintást jelent: bolti vásárlásnál a bankkártya elfogadó terminálon, az online fizetésnél pedig egy felugró ablakban választhatják ki a kártyabirtokosok, hogy a szokásos módon egyben, vagy fix részletekben szeretnék kiegyenlíteni a vételárat. Nincs várakozási idő vagy papírmunka, a klasszikus áruhitellel ellentétben ez gyakorlatilag csak néhány kattintással több egy szimpla kártyás fizetésnél. Az Erste Bank tapasztalatai szerint ezt a fajta részletfizetést leginkább 50-100 ezer forint közötti összegsávban választják ügyfeleik, jellemzően olyan esetekben, amikor a vásárláshoz kapcsolódó egyéb kölcsönre nincs lehetőség, vagy az túl sok ügyintézéssel járna. Az érintett hitelkártyáknál a 20 ezer forint feletti fizetési tranzakciók több mint 12 százalékánál a részletfizetést választották a vásárlók az elektronikai szakboltokban. A digitális áruhitel a hűtővásárlástól a fogorvosi kezelésen át a tandíj befizetéséig gyakorlatilag mindenre felhasználható. Az eddigi rekorder másfél millió forintra kért részletfizetést egy budapesti fogászatban.

A szolgáltatást azok a Mastercard betéti kártyával rendelkező Erste-ügyfelek igényelhetik, akiknek van folyószámla-hitelkeretük, hiszen a részletfizetést ez utóbbi terhére tudják igénybe venni, illetve ez garantálja azt, hogy bank hitelképesnek minősítette őket. Az ügyfelek a szolgáltatás aktiválását kérhetik bankfiókban, a NetBankon keresztül és a TeleBank segítségével is, ezután a 20 ezer forint feletti vásárlásoknál a kártyás tranzakció elindítását követően megjelenik a kérdés, részletekben vagy egyben szeretnének fizetni? Ez a beállítás később bármikor módosítható bankfiókban, vagy TeleBankon keresztül. Kérheti, hogy a szolgáltatás elérhető legyen minden kártyabirtokos számára az adott számlához kapcsolódóan, illetve azt is, hogy a rendszer egyáltalán ne ajánljon fel sem neki, sem a társkártyásnak vagy társkártyásoknak részletfizetési lehetőséget. A vásárlás közben igényelt részletfizetés természetesen mind a NetBankban, mind a bankszámlakivonaton nyomon követhető. Ráadásul lehetőség van részben vagy egy összegben előtörleszteni, ha másképpen alakulnak pénzügyeink, mint ahogyan azt a vásárlás pillanatában felmértük.

Jelenleg már több, mint százezer bankkártya elfogadó terminál alkalmas arra Magyarországon, hogy a részletfizetési opciót megjelenítse vásárlás közben, ez a hazai kereskedői terminálok közel háromnegyede és a tervek szerint ez a jövőben még tovább bővül.