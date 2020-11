A százezres létszámú felnőttképzés továbbra is tantermi oktatással működik

Miközben a középiskolákat és az egyetemeket átállították online oktatásra, az OKJ-s tanfolyomakon továbbra is egymás mellett ülnek a szakmát tanuló felnőttek.

A miniszterelnök a hét elején jelentette be az oktatásra vonatkozó új járványügyi szigorításokat: szerda óta a nyolcadik osztálytól felfelé az összes középiskolákban és a felsőoktatásban is digitális oktatás lépett életbe. Elrendelték az összes egyetemi diákszálló bezárását is.

A szigor azonban nem terjedt ki a felnőttképzésre.

A 24.hu az OKJ-s képzések több résztvevőjétől úgy értesült, hogy a tanfolyamok szervezésével foglalkozó cégek a kormányfő bejelentése után sem álltak le a tantermi oktatással. A beszámolók szerint a tanfolyamokon egyes szakmák esetében 20 fős vagy annál nagyobb létszámú csoportok is működhetnek.

Az intézmények többsége az ősszel ráadásul zsúfolásig feltöltött csoportokat indított, miután kiderült, hogy a kormány radikálisan változtat az OKJ-s képzések rendszerén. Annak ellenére, hogy ez a legnépszerűbb az állam által elismert felnőttképzés (a 2016/-2017-es tanévben 175 913-en tanultak így), az idén szeptemberben közzétett új szabályok szűkítették az oktatható szakmák számát. Előírták azt is, hogy azok többségét csak iskolai rendszerű képzésben, két vagy három év alatt lehet majd megszerezni. A viszonylag rövid, néhány hónap alatt elvégezhető tanfolyami forma 2020 végén megszűnik.

Az egyik nagyobb cég a honlapjára kitett közleményben magyarázza, miért folytatódhatott a héten is a felnőttek tantermi oktatása.

A kormány a szakminisztériumokra bízta a speciális területek – így a felnőttképzés – különleges jogrendi szabályozását. Sajnos a felnőttképzésért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium még nem készült el a vonatkozó szabályozással.

Amíg nincs szabályozás, addig pedig „a kontaktórás képzések tantermi formában kerülnek megrendezésre”.

Egy másik cég weboldaláról viszont az derül ki, hogy a minisztérium nem feledékenységből hagyta ki a terület járványügyi szabályozását. György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára november 11-én, vagyis a közép- és felsőoktatás online-ra való átállításának napján tartott előadásában ismertette a felnőttképzést és vizsgáztatást érintő intézkedések tervezetét. Ebben az hangzott el, hogy hamarosan az érintett intézményeknek is át kell állniuk távoktatásra, de közben a személyes jelenléttel zajló képzés is megmaradhat. Ám kizárólag tíz fős vagy annál kisebb csoportok működhetnek tantermi oktatásban, és csak akkor, ha a résztvevők közül senki nem kéri a digitális képzést.

A 24.hu megkereste a ITM sajtóosztályát, hogy miért maradhatott ki a héten érvénybe lépett járványügyi csomagból a terület szabályozása. Választ egyelőre nem kaptunk.

Kiemelt kép: Balázs Attila / MTI