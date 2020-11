Autósüldözés, több karambol, gyalogos menekülés Törökbálinton

Szerda reggel több karambollal járó autós üldözés zajlott le Törökbálinton.

A 444.hu értesülése szerint egy rendőrök elől menekülő személyautó – a lap forrásai szerint egy Suzuki – az autópályáról nagy sebességgel érkezett be a településre, ahol két autóval is összeütközött, majd egy oszlopnak is nekiszaladt, végül az árokban kötött ki.

A rendőrség azt közölte, hogy a Szigetszentmiklósi Autópálya Alosztály munkatársai az M0 gyűrű Annahegyi pihenőjénél próbálták meg igazoltatni az M7-es felé haladó autót szerdán reggel 8 körül. A sofőr azonban nem állt meg.

Menekülése közben Törökbálint belterületén – két, anyagi káros – balesetet is okozott, majd egy útszéli oszlopnak ütközött és az árokba hajtva állt meg. A sofőr, valamint az autóban tartózkodó további öt ember ezt követően elhagyta a helyszínt.

Az árokba borulás után gyalog menekülő utasok közül a rendőröknek a járművet vezető nőt sikerült elfogni, akivel szemben az Érdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya cserbenhagyás vétségének gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Az utasok személyazonosságának tisztázása még folyamatban van – közölte a rendőrség.