Szlávik: Terhes nőknél vetélést vagy koraszülést válthatnak ki a koronavírus szövődményei

Magzati károsodást nem okoz a koronavírus-fertőzés, de a várandós nőnél jelentkező tünetek és szövődmények, például a láz, a tüdőgyulladás kiválthat koraszülést vagy vetélését, közölte a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa Áder János köztársasági elnök Kék bolygó című podcast műsorának hétfői adásában.

Szlávik János arról számolt be, hogy a világon volt már olyan eset, amikor átjutott a fertőzés az édesanyáról a magzatra, de ez rendkívül ritka. A tapasztalatok világszerte azt mutatják, hogy a vírus az újszülöttekre nem veszélyes. Azoknál a csecsemőknél, akik megfertőződtek, nagyon enyhék voltak a tünetek.

Ennek ellenére előfordult, hogy az újszülött a fertőzés következtében meghalt

– mondta.

Magyarországon is voltak olyan várandós nők, akik elkapták a vírust, de nem észleltek náluk semmilyen problémát a terhesség és a szülés során. Ha azonban a kismamák kezelésre szorulnak, azt nehezíti, hogy a koronavírus ellen használt kísérleti gyógyszerek nem adhatók nekik, csak lázcsillapítót, köhögés elleni szereket lehet alkalmazni – tette hozzá.

A főorvos arra hívta fel a várandósok figyelmét, hogy a járványhelyzetben vigyázzanak magukra, és kerüljék a „felesleges izgalmakat”.

Szlávik János azzal kapcsolatban, hogy a kórokozók 80-90 százaléka ismeretlen az emberiség számára, azt mondta: a tudósok elsősorban azokkal a kórokozókkal foglalkoznak, amelyek megbetegítik az embereket.

Áder János a beszélgetésben úgy fogalmazott:

magunk rontjuk az esélyeinket azzal, hogy nem tiszteljük kellően a természetet, és nem figyelünk oda a természettől kapott jelzésekre.

Az erdőirtás, a városiasodás, a klímaváltozás és a szennyvízkezelés is hozzájárul a járványok kialakulásához. A fejlődő világ országaiban például a kórházban kezeltek 50 százaléka fertőzött víz által terjesztett betegség miatt szorul ellátásra, emelte ki a köztársasági elnök.

Szlávik János erre úgy reagált: a fejlődő országokban óriási veszélyben van a lakosság a fertőzések miatt, a szennyezett víz következtében nagyon magas a csecsemőhalálozás, és a kolera is több millió embert érint. De Európa is veszélyben van, mert ha a felmelegedés a következő években is folytatódik, olyan betegségekkel kell majd szembenéznie, amelyek eddig csak a trópusokon fordultak elő, mondta a főorvos.

Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd