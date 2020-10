Kiderítették, ki írta a Szabó Tímeát a háttérhatalom biológiai fegyverének nevező cikket a Magyar Nemzetbe

A rendőrség azonosította „a Magyar Nemzet náci cikkét álnéven író kormánypropagandistát” – számolt be Facebook-oldalán Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa.

Szabó Tímea első fokon pert nyert a napilappal szemben az emberi méltóságot durván sértő cikk miatt, a személyiségi jogi perrel párhuzamosan pedig feljelentést is tett. A politikus posztja szerint úgy tűnik, a rendőrség meg is találta a „kormánypropaganda lapjaiba Zummer Fülöp álnéven” író szerzőt, aki nem más, mint Szikszai Péter. Szikszai a Magyar Nemzeten kívül dolgozott a Hír TV-ben és az Echo TV-ben vezérigazgató-helyettesként, illetve a Magyar Időkben főszerkesztő-helyettesként is.

Jegyezzük meg ezt a nevet és ezt az arcot! A rendőrség nyomozása alapján ő az, aki a 21. században le meri írni, sőt az Orbán Viktor kicsit sem keresztény kormánya által finanszírozott lapban megengedik neki, hogy leírja azt egy politikai ellenfeléről, egy édesanyáról, hogy „a háttérhatalom biológiai fegyvere”. A cikkben leírt jelzőket utoljára a náci időkben használták zsidó honfitársainkra, és sajnos tudjuk, az hova vezetett

– fogalmaz Szabó, aki hozzátette: a rendőrség továbbá megnevezte a cikk megjelenésére engedélyt adó szerkesztőt is, Toót-Holló Tamást, a napilap jelenlegi főszerkesztőjét. A rendőrség becsületsértés vétsége miatt a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz utalta az ügyet.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs/24.hu