Újságot vett Boros Bánk Levente kormánypárti politológus

Új tulajdonosa van a Médiapiacnak, a kéthavonta megjelenő újságot Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ igazgatója vásárolta meg – írja a Magyar Nemzet.

Boros Bánk a lapnak adott interjújában azt állítja, hogy egy független, szakmai lapot szeretne, majd rögtön rátér arra, hogy

eddig ugyanis elsősorban a balliberális narratíva érvényesült ebben a kérdésben, akár a hazai kontextust, akár a magyar médiapiac nemzetközi megítélését nézzük.

Boros Bánk ezt követően azt mondta, hogy

ha Brüsszelben az utóbbi években terítékre került a magyar média témaköre, akkor csak a szakma balliberális szegmense volt jelen, a saját álláspontjával.

A kormánypárti politológus megjegyezte, hogy a lap a baloldali média irányába is nyitott lesz, a hazai baloldali sajtóorgánumok vezetőivel, tulajdonosaival is szeretnének interjúkat készíteni, és bemutathatják az innovációikat is. De nem szeretnék,

ha úgy tűnne az olvasóknak, hogy csak a baloldalon vannak kimagasló médiaszemélyiségek, jó tollú újságírók, ezért kifejezett célunk, hogy bemutassuk azokat a jobboldali médiumoknál dolgozó embereket is, akik kimagasló munkát végeznek a maguk területén.

Boros Bánk tervei szerint elsődleges információforrássá kell a lapnak válni, és egyes médiapiaci, de politikailag releváns témák is náluk jelenhetnek majd meg először. Ebben segítségükre lesz a Médianéző Központ – aminek Boros Bánk az igazgatója – és a Nézőpont Intézet – amelynek pedig a vezető elemzője – által felhalmozott „szakmai know-how és tudástár, valamint a lapban publikáló, szakmailag elismert újságírók”.

De elmondta azt is, hogy folyamatosan asztalon lesznek az olyan aktuális kérdések is, mint az Index körüli történések, mely kapcsán „tényszerűen és kontextusában is bemutatnák a történteket”.

A lapnak egyébként van egy online felülete is.

