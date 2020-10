Szél Bernadett rákérdezett: szabad-e bányatelket szerezni hamisított aláírással?

Hiába nyújtott azonban be írásbeli választ igénylő kérdést, nem tudta meg. A rendőrség nyomoz.

A független képviselő emlékeztetett rá, az érintettek közül többen is felhívták már a figyelmet arra, hogy a Túr-Tisza víztározó építéséhez olyan területen is engedélyezték a homok- és kavicsbányászatot Tiszabecs külterületén, amely osztatlan közös tulajdonban van, és a tulajdonosok nem járultak hozzá egyöntetűen a bányanyitáshoz.

Szél Bernadett szerint a rendőrségi nyomozás már kiderítette, a tulajdonosok egy részének aláírása bizonyítottan hamis. Ennek dacára a hatóságok azokat elfogadták, utólag sem akarnak érvényt szerezni a jognak, a bányászat zavartalanul folytatódik.

A független képviselő azt gyanítja, talán azért, mert „az építési beruházás és a bányászat is Mészáros Lőrinc érdekkörében történik”. Szél Bernadett kérte, a miniszter árulja már el neki, miként lehet bányászni egy osztatlan közös tulajdonú telken az összes tulajdonos hozzájárulása nélkül.

Azt is kérte, tájékoztassa arról is, milyen eljárást akar indítani az egyértelmű jogsértés felszámolása, a törvényes állapotok helyreállítása érdekében. Palkovics miniszter helyett államtitkára, Schanda Tamás válaszolt fejedelmi többesben, de csak annyit, hogy ők is úgy tudják, az ügyben jelenleg is nyomoz a rendőrség, erre tekintettel további információt nem áll módjukban adni.

