Több mint 100 milliót akasztott le Kasza Tibi

Kasza Tibor GoldenEye Kreatív Szolgáltató Kft.-je 2019-ben az előző évinél 30 millióval nagyobb, közel 145 millió forint értékesítési nettó árbevételt ért el, amit még 33 millió forint egyéb bevétel is kiegészített – írja a napi.hu.

Az üzleti évet 116 millió forintos eredménnyel zárták, ebből mintegy 11 millió forint adót befizetve 105 milliós nyereség maradt.

A gazdasági portál megemlíti, hogy a kft.-nek két tulajdonosa van, az énekes-dalszerző, a TV2 műsorvezetőjeként is ismert Kasza Tibor, valamint a testvére, egyben zenésztársa, Kasza Gábor, aki menedzseri feladatokat is ellát. A GoldenEye fő tevékenysége az előadó-művészet, de bejegyeztek ehhez kapcsolódóan egyéb tevékenységeket (mint például hangfelvétel kiadása, film és tévéprogram gyártása-terjesztése, reklám és fényképészet), továbbá az autókereskedelmet és idén júliustól az ingatlanügynöki tevékenységet is.

Kiemelt kép: Tv2