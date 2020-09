Az esküvőknek is betehet a korlátozás, 11-ig tarthat a lagzi

Pénteken derült ki, hogy a hétfőtől életbe lépő módosítással minden vendéglátóhelynek 11 órakor be kell zárnia. Az új rendelkezés feltehetően az esküvőkre is vonatkozik, így a násznépnek is be kell fejeznie az ünneplést este 11 órakor. Az RTL Klub híradójának több menyasszony is azt mondta, hogy a módosítás tönkreteszi a következő hetekre szervezett esküvőjüket. Az Esküvői Szolgáltatók Érdekképviseleti Egyesülete szerint sok a kérdés egyelőre az esküvőkkel kapcsolatban, ezért kérték az operatív törzs álláspontját, de eddig még nem kapták meg. Az egyesület egyelőre korábbi kezdést javasol a pároknak.

Kiemelt kép: MTI/Bruzák Noémi