Külön ellenőrzi a mobilozó és gyorshajtó autósokat a rendőrség

A vezetés közben mobilozók és a gyorshajtók kiszűrésére tart ellenőrzéseket a rendőrség az országban – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata pénteken a police.hu oldalon.

Közleményük szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) jövő hétfőtől vasárnapig „Figyelem az útra” elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció keretében elsősorban a vezetéskor kézben tartott mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd, de a járművezetők figyelmét elvonó egyéb tevékenységeket is figyelik majd. Ezzel együtt csütörtökön Magyarország teljes területén koordinált sebességellenőrzést is tart a rendőrség.

Kiemelték: a „kézben tartott mobillal telefonáló sofőrök kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni”. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír vagy olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz. A megengedett sebesség túllépése szintén kiemelt veszélyforrás. A sérüléssel járó közlekedési balesetek legnagyobb részének hátterében a gyorshajtás áll – hangsúlyozta a rendőrség.