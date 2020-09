Katolikus bírálat a Borkai-ügyről – megszólalt Veres András

Vannak, akik Magyarországon is keresztényellenes hangulatot próbálnak meghonosítani – nyilatkozta a Népszavának a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nemrég újraválasztott elnöke.

Egyfajta elvallástalanodás van a világban, így Magyarországon is. Minden hívő embernek, de azon belül a papoknak és püspököknek különösen is fejtörést okoz, hogyan lehet ezt a kedvezőtlen folyamatot pozitív módon befolyásolni. Fontos kérdés, hogy a keresztény értékrendet vagy a hitigazságokat hogyan juttassuk el azokhoz, akik számára a családi neveltetés folytán ezek nem magától értetődők és nem könnyen elérhetők

– nyilatkozta a Népszavának Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nemrég újraválasztott elnöke.

Veres szerint a közéletben járatos emberek tudják, hogy szerte a világban, így Magyarországon is rendszeresen előfordulnak „olyan keresztényellenes megnyilvánulások, amelyek aggodalomra adnak okot. Úgy gondolom, egyetlen társadalom sem tolerálhatja, nem fogadhatja el, hogy bárki gúny tárgya legyen a hite miatt, vagy bármilyen – akár szellemi, netán fizikai – atrocitás érje a vallási hovatartozása okán. Sajnos ugyanis, vannak olyan országok a világban, ahol fizikai atrocitások is gyakran történnek keresztényekkel szemben. Magyarországon ilyesmit, szerencsére, még nem tapasztaltunk, de szellemi vonatkozásban többször jelennek meg bizonyos újságcikkek, bizonyos megnyilatkozások, amelyek egyértelműen ebbe a körbe tartoznak” – fogalmazott a püspök, aki szerint ugyanakkor „vannak, akik Magyarországon is keresztényellenes hangulatot próbálnak meghonosítani.

A katolikus egyháznak a magyar kormánnyal való viszonyát firtató kérdésre Veres azt mondta: nincsenek akut, azonnali közbelépést igénylő problémák. Bár időnként felvetődnek vitás kérdések, de mindig megkapják a lehetőséget, hogy tárgyaljanak azokról. „Vannak alkalmak rá, hogy találkozzunk és egyeztessünk a kormány képviselőivel. Az pedig kétségtelenül nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt tíz évben annyi templomfelújítás történt Magyarországon, amire korábban nem volt példa.”

Veres András most először szólalt meg a nyilvánosság előtt a Borkai-ügy kapcsán:

Nagyon sok újságíró megkeresett akkoriban, de úgy éreztem – és ma is úgy érzem –, hogy az ügy értékelése nem az én dolgom. Mindenki levonta a maga tanulságát. Számomra elfogadhatatlan, ami történt. Mint keresztény ember, pap, püspök, semmilyen körülmények között nem tudnék egyetérteni ezzel a cselekedettel. Az illető polgármester is levonta a maga következtetését, a politikusok kerestek valamilyen megoldást erre a helyzetre. Ez az ő feladatuk volt, hála Istennek, és nem az egyházé

– válaszolta a Népszava kérdésére a püspök.

Kiemelt kép: Kummer János/24.hu