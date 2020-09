Tarol az új drog: már 21 halálos áldozata van a bikának

Május végén tűnt fel Magyarországon egy különösen veszélyes új kábítószer, ami a köznyelvben bika néven vált ismertté. A kínai laborokból származó új típusú pszichoaktív szer egy olyan dizájnerdrog, amit elszívnak dohánnyal keverve, tehát olyan, mint a herbál. Azonban a bika hatáserőssége többszöröse a szokásosnak, ezért augusztus közepére már 11 halálos áldozatot szedett, ami kiugró érték.

A helyzet azóta még rosszabb lett: már 21 halott szervezetében mutatták ki a bikát.

Csákó Ibolya alezredestől úgy tudjuk, más új típusú pszichoaktív szereket is találtak több áldozat szervezetében. A halálesetek többsége Budapesten történt, és Borsod is különösen érintett, de történt haláleset Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád és Tolna megyében is.

A dizájnerdrogok olcsóságuk miatt leginkább a szegregátumokban terjednek: egy bikás cigi már pár száz forintért megvásárolható.

Az addiktológusok egyre többet tudnak az anyagról, ami, mint kiderült, olyan erős idegméreg, amely kómához hasonló állapotot idéz elő, valamint minden használatkor károsítja az agyat. A szer használói akár órákig is haldokolhatnak.

Azt is megtudtuk, hogy egy esetben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt is nyomoz a rendőrség Tolna megyében: egy dílert kaptak el, aki olyannak adott el bikát, aki később belehalt a fogyasztásába.

Az új pszichoaktív szerek fogyasztása szabálysértés, 2 grammnál nagyobb mennyiség birtoklás és kereskedelem esetén viszont bűncselekmény, ami letöltendő börtönbüntetéssel is büntethető.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Miguel Gutiérrez