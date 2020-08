Szamurájkarddal akarta ledöfni az ebédelő szomszédját egy férfi

Emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Pest Megyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki szamurájkarddal akarta ledöfni a szomszédját tavaly áprilisban. A férfi és szomszédja finoman szólva sem szívlelte egymást az utóbbi időben. Ennek az volt az oka, hogy az elkövető több dolgot is ellopott a mellette lakótól, többek között egy hatvankilenc centiméter pengehosszúságú szamurájkardot is, amellyel többször is fenyegette őt.

Ennek során már többször is bemászott hozzá az ingatlanjába azért, hogy bántalmazza. Az ominózus napon a sértett éppen a saját teraszán ebédelt, amikor az elkövető egy szamurájkarddal megjelent a háta mögött és megpróbálta őt hátulról ledöfni, miközben azt hangoztatta, hogy most megöli.

A szomszédja azonban észlelte az elkövetőt így felé fordult, emiatt a szúrás csak felkarját súrolta. Az elkövető nem hagyott fel a szándékával, és újabb szúró és vágó mozdulatot tett a sértett felé, aki a házába menekült. Az elkövető ezután a padlóba döfte a kardot, majd közölte, hogy elmegy benzinért és a rágyújtja a házát. Az ügyészség emberölés kísérlete miatt emelt vádat a férfival szemben.