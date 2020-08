Titkolják, hogyan került Szijjártó a milliókat nyelő jachtra

A Külgazdasági és Külügyminisztérium nem ad tájékoztatást arról, miként került Szijjártó Péter és családja az Adrián hajózó Lady Mrd luxusjachtra.

A miniszterről vasárnap készített képeket az Átlátszó fotósa: Szijjártó a horvát partok közelében, felesége társaságában utazott a Szíjj László tiszakécskei nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó luxusjacht fedélzetén. A lap feltételezése szerint a miniszter 12-én érkezhetett Splitbe egy korábban Orbán Viktor által is használt magánrepülővel, így hosszabb időt tölthetett a hajón.

Szíjj László, a Duna Aszfalt tulajdonosa az egyik leggazdagabb magyar (a Forbes listáján a negyedik, A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány szerint a hetedik), és ő a valódi tulajdonosa a máltai L&L Charter Ltd.-nak, amely a Lady Mrd mellett a kisebb Artemy nevű jachtot is üzemelteti.

A 24.hu levélben kereste a külügyminisztériumot, hogy megtudjuk, ki és milyen forrásból finanszírozta Szijjártó nyaralását. A tárca viszont azt közölte, hogy a külügyminiszter magánprogramjairól nem ad ki információt. Menczer Tamás államtitkár előzőleg azt tudatta, hogy főnöke a szabadsága alatt is dolgozott.

A Lady Mrd és a vele egy kategóriába tartozó jachtok igen költséges időtöltést jelentenek. Az Artemy, amelyet korábban Mészáros Lőrinc és családja is használt, a boatinternational.com adatai szerint kibérelhető: a kisebbik NER-jacht heti bérleti díja a tavalyi nyári szezon idején 100 ezer euró, azaz 34-35 millió forint volt.

Ennek fényében különösen érdekes Szijjártó nyaralásának fedezete, miniszteri bére ugyanis havonta bruttó kétmillió forint, és mivel parlamenti képviselőként is kap bruttó egymilliós fizetést, a havi nettója valamivel kétmillió forint fölött lehet. Ha pedig esetleg ajándékba kapta utat az egyik leggazdagabb magyartól, az súlyos korrupciós aggályokat vethet fel.

A Lady Mrd ugyanis még nagyobb hajó, mint az Artemy, így a fenntartási költségei is óriásiak. A magyar milliárdoshoz tartozó jacht 1600 lóerős motorjai falják az üzemanyagot. A közérthetőség kedvéért kiszámoltuk az autóknál használt 100 kilométerre vetített fogyasztási átlagot: 14000 liter gázolaj jött ki. Ebből következik, hogy egy kisebb tengeri hajókázás is milliós üzemanyagköltséggel jár, és akkor még a 10-15 fős legénység bérét nem is számoltuk.

Milyen rendszert kapcsoltak ki a hajón, miután meglátták az Átlátszó fotósát? A jachtról jetskivel érkeztek a hajó legénységének tagjai az Átlátszó fotósát szállító motorcsónakhoz, hogy kiderítsék, kik és miért fényképezik a járművet, majd miután visszatértek, kikapcsolták a Lady MRD-en az AIS-t (Automatic Identification System), a tengeri navigáció legfontosabb berendezését, és a luxusjacht eltűnt a térképről – derül ki az Átlászó cikkéből. Ezt a helyzetet, amikor a hajó lényegében láthatatlanná válik a rendszereken, a nemzetközi hajós társadalomban úgy mondják: going dark, red flag. Ezzel utalnak arra, hogy nem átlátható módon, normakövetően járnak el, hanem „sötét” utakra indulnak. A nemzetközi hajózási szabályok szerint minden 300 tonnánál nagyobb bruttó súlyú hajóra telepíteni kell az AIS-t, amely a hajó aktuális pozícióját, haladási irányát, sebességét és főbb adatait folyamatosan továbbítja egy központi adatbázisba, amely mindenki számára hozzáférhető. Tekintettel arra, hogy a Lady Mrd 470 tonnás superjacht, a rendszer a hajó kötelező tartozéka. A hajózási normák megalkotásakor nem gondoltak arra, hogy akadnak, akiknek az eltűnés, a követhetetlenné válás a prioritás, a szabályokat úgy dolgozták ki, hogy elsődleges cél a biztonság. Éppen ezért jelöltek meg minimális súlyt az AIS-rendszer alkalmazásához: ezeknél a tömegeknél egy apró ütközés is óriási kárt tud tenni egy másik hajóban vagy akár egy parti létesítményben. Ennél a méretnél a hajók személyzete saját szemmel nem látja már be teljesen és pontosan a járművet, így a műszerek segítik az ütközések elkerülését. Az AIS által küldött pozícióadatok segítségével ugyanis el lehet kerülni a hajók nem kívánatos találkozását a kikötők közelében éppen úgy, mint a nyílt tengeren. A hajósok azt tartják: éjszaka „öngyilkosság” kikapcsolni a rendszert, nappal pedig annak a jele, hogy az adott hajó rosszban „sántikál”. Illegális halászatok, szabálytalan megközelítések vagy más, veszélyes manőver közben szokták kikapcsolni a rendszert azért, hogy a tengeri vagy kikötői hatóságok előtt ne legyen nyoma a hajó mozgásának. Ugyanakkor a jelenlegi információk alapján a Lady MRD esetében a kikapcsolás nem volt veszélyes, hiszen a képek alapján szép időben, nyugodt időjárási körülmények között, gyér forgalomban hajóztak. Hogy a horvát szabályoknak mennyire felelt meg a döntés, azt a hatóságok dönthetik el.

