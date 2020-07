Már toborozzák az Index új stábját

A Media1 több forrásból is úgy értesült, hogy megkezdődött az Index további működésének fenntartása érdekében egy új szerkesztőségi stáb felépítése. A folyamat jelenleg a toborzásnál tart.

A portálnak arról nincs információja, hogy a mostanival azonos létszámmal működtetnék-e tovább az oldalt, vagy kevesebb emberrel, illetve változik-e a rovatstruktúra, ugyanakkor azt már tényként említi, hogykonkrétan megkerestek újságírókat, szerkesztőket, hogy érdekelné-e őket valamilyen pozíció a lapnál.A Media1 szerint az a cél, hogy miután Bodolai László, az Index.hu Zrt. igazgatósági elnöke, és egyben a tulajdonos Magyar Fejlődésért Alapítvány kuratóriumi elnöke a héten elbocsátotta Dull Szabolcs főszerkesztőt, és a nagyjából 90 fős Index-stábból szinte mindenki úgy döntött, hogy távozik, biztosítható legyen a híroldal további működése.

Az Index jelenleg „csökkentett üzemmódban” működik. Az oldal tartalmát főleg az MTI híreivel töltik a régi, távozó stáb jelenleg felmondási idejüket töltő tagjai. A Media1 emlékeztet rá: a felbukkanó nevek, illetve a felkért munkatársak szakmai előélete előre vetítheti, vajon irányt vált-e az Index vagy sem.

„A megkeresett potenciális stábtagok, újságírók, szerkesztők nagy dilemma előtt állnak: ha elvállalják a feladatot, számolniuk kell azzal, hogy miután az előző stáb viharos körülmények között távozik, lesznek akik megbélyegzik az újakat, ráadásul kérdésesnek tűnik, hogy a magyar médiaipart is súlyosan érintő koronavírus miatt amúgy is nagy zuhanásban lévő hirdetési piacon az Index a mostani válságát túl tudja-e élni, illetve hajlandók lesznek-e kitartani, illetve visszatérni az olvasók, vagy a régi stábbal együtt ők is hűtlenek lesznek” – írja a portál.

Kiemelt kép: Farkas Norbert / 24.hu