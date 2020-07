Nagyon sokat romlott pár hónap alatt a munkaerő-piaci helyzet Magyarországon

A koronavírus-járvány alatt, a veszélyhelyzet alatt és után 240 ezren veszítették el munkahelyüket – derül ki a Portfolio.hu összeállításából.

Nekik csak egy részük, úgy 110 ezren regisztráltak álláskeresőként (vagy kerültek regisztrálásra). Csak júniusban közel 60 ezren kérték nyilvántartásba vételüket a munkaügyi hivataloknál.

A nagyon lassú ügymenetről és a pénz kiutalásáról több cikkben is foglalkoztunk. Több olvasónk is 90 napnál hosszabb regisztrálási folyamatról számolt be, illetve a munkanélkülieket megillető pénzre az állásának elvesztésétől számítva több mint három hónapot kellett várnia.

A foglalkoztatási szolgálat adataiból az is kiderült, hogy kifejezetten sokan vannak azok, akik nem tudnak munkát találni maguknak az EU-s összevetésben is rendkívül rövid, mindössze 3 hónapos segélyezési időszak alatt. A 376 ezer álláskeresőből 200 ezren kaptak álláskeresési járadékot vagy szociális segélyt, azonban 176 ezer fő semmilyen anyagi juttatásban nem részesült – írja a portál.

Összességében tehát biztosak lehetünk abban, hogy szépen lassan élénkül a hazai elsődleges munkaerőpiac, de a kedvező foglalkoztatási számok mögött megbújhat a közmunka újbóli felpörgetése és a külföldön dolgozó magyarok számának a megugrása, akiket mind foglalkoztatottként számol el a statisztika. Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a foglalkoztatás durva csökkenésében tavasszal szintén szerepet játszott a közmunka és a külföldi munkavállalás hirtelen visszaszorulása is.

Kiemelt képünk illusztráció. MTI Fotó: Balázs Attila