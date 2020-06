Dunába esett egy férfi a Lánchídról

A Lánchídról esett a Dunába az a 42 éves férfi, akit a perceken belül kiérkező vízirendőrök mentettek ki a folyóból – olvasható a rendőrség honlapján.

A rendőrségre délután 16 óra 48 perckor érkezett bejelentés a Dunába esett férfiről, a BRFK vízirendőrei perceken belül a helyszínen voltak, és 16 óra 55 perckor már azt jelentették hogy egy eszméleténél lévő férfit emeltek a hajóba, akit a Várkert Bazárnál lévő pontonhoz vittek, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

Az utóbbi időben több hasonló eset is történt. Május 3-án egy 18 éves fiú esett a Dunába a Rákóczi hídról, 30-án pedig egy másik 18 éves fiatalember ugrott be a Lánchídról, holttestét Ráckevénél találták meg. Három hete a Petőfi hídről ugrott be egy 30 éves férfi, egy hete pedig a Lánchídról esett a folyóba egy 18 éves lány. Május 26-án a veszprémi völgyhídről is leugrott egy férfi, aki belehalt a zuhanásba.

Figyelem! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

Kép: Ivándi Szabó Balázs / 24.hu