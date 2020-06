Fegyverrel fenyegették autójukból a többi sofőrt

Az angyalföldi nyomozók garázdaság gyanúja miatt hallgatták ki őket.

A két férfi egy Renault típusú autóval kedden 16 óra körül indult el az újpesti a Nádor utcából. Miközben a Váci úton az Árpád híd felé tartottak lőfegyverrel fenyegettek meg több járművezetőt, köztük olyan sofőrt is, akinek hatéves kislánya ült az autóban, írja a police.hu.

Az autót vezető V. József és utasa, R. Richárd lőfegyvert vagy annak utánzatát fogta többször a lehúzott ablakon az autósokra. Közben a sofőr többször indokolatlanul forgalmi sávot váltott, más autósok előtt hirtelen lefékezett.

A BRFK több bejelentést is kapott, végül a VI. kerületben, a Dózsa György úton tartóztatták fel a kocsit. Előkerültek a fenyegetéshez használt játékfegyverek is. A két férfit előállították a XIII. kerületi kapitányságra, garázdaság vétség gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Vizsgálják, hogy más bűncselekmény is megvalósult-e.