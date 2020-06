Újabb fideszes polgármesterek tiltakoznak a MÁV járatritkítása ellen

Kisköre fideszes polgármestere Magyar Csilla Facebook oldalán arról ír, hogy 11 érintett település közös beadványban kéri az ideiglenes menetrend azonnali visszavonását. A 102-es vasútvonalra kihirdetett járatritkítás miatt a Kál-Kápolna és Kisújszállás vonalon drasztikus vasúti járatritkítás történt: a jelenleg közlekedő 6 vonatpár helyett mindössze napi 1 maradt.

Az aláírók között jócskán találunk fideszes polgármestereket is, Heves, Kisköre, Abádszalók, Kunhegyes, Kisújszállás kormánypárti polgármestere is ellenzi a MÁV új menetrendjét. Az ITM-nek, valamint MÁV- és a MÁV-Start vezérigazgatójának küldött levelükben azt írják, hogy

a járatritkításoknak a kijárási korlátozások idején talán még lett volna létjogosultsága, azonban most, azok feloldása után, a forgalom újbóli élénkülésének időszakában szakmailag teljesen megalapozatlan döntésnek tartjuk.

Azt is megjegyzik, hogy az elmúlt időszak a vonalon a fejlesztésekről szólt, ezek után pláne érthetetlen, hogy június 6-tól a vonalon közlekedő vonatok 80 százalékát leállítja a vasúttársaság. Hozzáteszik, hogy a vonatpótló buszok miatt drasztikusan, 35 perccel nő a menetidő és a jelenlegi többé-kevésbé közvetlen csatlakozások helyett sok esetben 30-40 perces várakozással kell számolniuk az utasoknak.

Megírtuk, kényszerű átszállásokkal, rossz csatlakozásokkal keserítik meg a közlekedők életét a koronavírus-járványra hivatkozva június 6-tól szerte az országban, miután 31 vasúti szárnyvonalon lényegében halálra ítélik a vasúti közlekedést. A vonatritkítások miatt Csach Gábor, Balassagyarmat fideszes polgármestere is tiltakozását fejezte ki és be is mutatta, miért teljesen abszurd a MÁV új menetrendje, és Őrségi polgármesterek is ellenezték a döntést.

