Varga Judit miniszter most méhésznek állt

Korábban már kiderült róla, hogy remekül focizik, hegedül. Most a magyar méznek csinált reklámot.

Míg Orbán Viktor és más kormánytagok kovászos uborkát, addig Varga Judit mézet tesz üvegbe. A miniszter hivatalos Facebook-oldalán nem akármilyen hírverést csinált a magyar termelői méznek.

Legyen akác, hárs, repce, levendula, vagy akár cseresznye, egy biztos, a magyar termelői méz az egyik legegészségesebb hazai termékünk. Több, mint 200 értékes tápanyagot tartalmaz, fertőtlenít, hidratál, gazdag ásványi anyagokban, vitaminokban, antioxidánsban és enzimekben. Magyarországon mintegy 15 ezer méhész és 1,2 millió méhcsalád gondoskodik az évi 15-30 ezer tonna hazai méztermeléséről, mellyel Magyarország az európai méztermelés 10%-át adja.

Az igazságügyi miniszter arra külön is felhívta a figyelmet, hogy a hamisítatlan magyar mézre vágyók az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szabványüvegeiben árult termékeket keressék.

Vigyázzunk a méhekre, rengeteget köszönhetünk nekik!

Varga Judit tavaly a focitudását csillogtatta meg, áprilisban pedig egy videót töltött fel arról, amikor Tandi Flóra énekesnőt kísérte hegedűn.

Később a Magyar Hang azt írta, néhány nappal a videó posztolása után a Petőfi rádió játszotta is a produkciót, amit a kormánypárti sajtó is felkapott. A miniszteri poszt hatásossága alapján a magyar termelői mézre is szép jövő várhat.

Kiemelt kép: Varga Judit / Facebook