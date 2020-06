Nem nyugszik az idő, újabb riasztást adtak ki

Nagy területen lehetnek zivatarok, helyenként a felhőszakadást jégeső, viharos szél kísérheti.

Kedden több-kevesebb napsütéssel indul a nap, de késő délelőtt erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, később többfelé lehet ismétlődő jelleggel zápor, zivatar, felhőszakadás. Mérsékelt marad a légmozgás, de intenzívebb zivatarok környezetében erős, viharos széllökések előfordulhatnak. A hőmérséklet kora délután 20-28, késő este 14-19 fok között alakul – írja a Kiderül.hu.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat külön-külön figyelmeztetést adott ki a zivatar, illetve a felhőszakadás veszélye miatt. A zivatarveszély két nyugati megye kivételével az egész országot érinti.

A felhőszakadás ennél kisebb területet.

A zivataveszély miatt már hajnalban elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki.

Azt írták, napközben előbb keleten, illetve a Duna-Tisza-közén, délutántól már a Dunántúl keleti felén is lehet zivatar, felhőszakadás. Intenzívebb zivatar keleten és az ország középső részén várható. A lassan áthelyeződő csapadékgócokból több helyen is kialakulhat 20-30, néhol 50 millimétert meghaladó csapadék. Lokálisan nagy méretű jég és 60-70, esetleg 80-90 km/órás szélroham is előfordul.

Kiemelt kép: Bielik István / 24.hu