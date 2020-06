Szabadlábon védekezhet a nyomozóktól drogot kérő V. Viktor

Letartóztatást indítványozott az ügyészség azzal a VII. kerületi dílerrel és társával szemben, akinél pont házkutatást tartottak a rendőrök akkor, amikor betoppant hozzá egy vevő. V. Viktor mit sem sejtett a dologból, ezért az ajtót nyitó nyomozótól akart marihuánát vásárolni.

A megalapozott gyanú szerint egy harmincöt éves C. Dániel kannabiszt, kokaint és hasist árult. A férfi a kábítószert részben a 40 éves Sz. Balázstól szerezte be A rendőrök kedd este igazoltatták a harmincöt éves férfit, és két vásárlóját, amelyet követően eljutottak a negyvenéves férfihoz is.

V. Viktor szabadlábon védekezhet a balul sikerült vásárlás után, a két kereskedéssel gyanúsított dílert viszont azonnal őrizetbe vették. Az ügyészség bűnismétlés, valamint a bizonyítás zavartalansága érdekében letartóztatást indítványozott a dílerekkel szemben. Erről az ügyben eljáró nyomozási bíró várhatóan a mai napon dönt majd.