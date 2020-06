Kásler monológ a szómágiáról, számháborúról

A miniszter szerint nagyon gyorsan léptünk a járvány ellen.

A Miniszteri percek 3. részében Kásler Miklós a Facebookon ezúttal a koronavírus-járvány elleni védekezés elmúlt három hónapját tekintette át. A tárcavezető elsősorban azt emelte ki, milyen gyorsan reagáltunk a WHO figyelmeztetésére, amit szinte egyedüliként komolyan is vettünk. Orbán Viktor kormányfő ezt korábban egyértelműen a miniszter érdemének nevezte.

Orbán: Kásler miniszter úr érdemei történelmiek Orbán szerint nálunk jobb anyagi helyzetben lévő országokat is felülmúltunk a járvány kezelésében.

A miniszter mindezt egy hosszú monológban idézte fel a baráti interjúban.

Január 25-én már elkezdődtek az előkészületek: az eljárásrendek kidolgozása, az operatív törzs létrehozása. A kormány komolyan vette a dolgot, és megfelelő időben, megfelelő intézkedések történtek, szemben más országokkal, aminek a végeredménye az, hogy a koronavírus-járvány bármilyen összevetésben Magyarországon rendkívül kedvezően alakult. Az, hogy ez így történt, abba benne volt a járványok történetének, természetének az ismerete egy ismeretlen vírus által okozott járványra vonatkoztatva, a közös mozzanatoknak a szerencsés megtalálása, kiválasztása, illetve a legkorszerűbb módszereknek a kritikai elemzése, hogy mit lehet használni és mit nem lehet használni. A rendkívül kedvező járvány-paraméterek mellett Magyarországon a halálozás össz-száma lényegesen alatta maradt az elmúlt évek halálozási számainak, tehát nem lehet azt mondani, hogy bárkit bármiféle hátrány ért volna. Minden, ami ezen kívül van, az szómágia és számháború.

A miniszter ezt követően még Trianon 100. évfordulójáról is megemlékezett. Azt mondta, ő Trianonra úgy tekint, mint a magyar történelem szerencsétlen mozzanatára. Bizakodva tekint azonban a jövőbe, mert mostanra eljutottunk odáig, hogy a nemzet egyesítése legalább virtuálisan, ha nem is fejeződött be, de legalább előrehaladott állapotban van.

