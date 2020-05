Procter&Gamble: 24 raklap női higiénés termék az UNICEF Magyarország részére (x)

A P&G legújabb adománya az UNICEF Magyarország segítségével gyermekvédelmi intézmények, iskolák és kórházak számára nyújt jelentős támogatást

Budapest, május 21. – A Procter & Gamble a járvány kitörése óta folyamatosan segít globális, országos, és helyi szinteken is. A héten 24 raklap, több mint negyvenezer csomag női higiénés terméket szállítottak az UNICEF Magyarország részére, amely a termékeket gyermekvédelmi intézményeknek, iskoláknak és kórházaknak juttatja el, hogy elősegítse az iskoláskorú lányok alapvető higiéniai szükségleteinek biztosítását.

A járvány kezdete óta a P&G mindent megtesz, hogy partnerszervezeteivel feltérképezze, miként lehet leghatékonyabban támogatni közösségeket, segélyszervezeteket és azokat, akiket ez a globális vészhelyzet sújt. A vállalat legutóbbi termékadománya – 21 tonnányi egészségügyi, higiéniai, babaápolási és háztartási termék – a Magyar Vöröskereszt közreműködésével nehézsorsú családok, családok átmeneti otthonai és hajléktalanokat ellátó intézmények számára jutott el, segítve ezzel a rászorulók mindennapi életét.

A jelenlegi 24 raklap, több mint 13 millió forint értékű női higiénés termékadományt (Always, Always Platinum, Always Fresh&Protect) az UNICEF Magyarország hazai gyermekvédelmi intézmények rendelkezésére bocsátja, így összesen 21 intézménynek jut a felajánlott termékekből, amelyeket iskoláskorú diáklányok számára juttatnak el, hogy hozzájáruljanak a személyes higiénéjük biztosításához. A menstruációs szegénység Magyarországon többezer fiatal lányt érint, jóval többet, mint bárki gondolná, ezért a vállalat kiemelten fontosnak tartja, hogy a járvány idején kialakult helyzetben még inkább foglalkozzon a problémával. A felajánlott termékadomány így többezer lánynak nyújt segítséget többek között az UNICEF Magyarország, a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, és más intézmények közreműködésével.

„Nem hagyhatjuk, hogy a legvédtelenebb, amúgy is nehéz helyzetben lévő gyerekek legyenek a koronavírus láthatatlan áldozatai. Az elmúlt hetekben folyamatosan konzultáltunk a gyermekvédelmi intézményekkel, felmértük, hogy milyen segítségre lenne szükségük és a higiéniás termékek ezen az igénylistán szerepeltek. Köszönjük a Procter&Gamble támogatását” – mondta Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.

Ezzel egy időben további 19 raklap női higiénés Always termék, Old Spice deo és Jar mosogatószer érkezik a Magyar Vöröskereszthez is, amely így már többezer család számára tud támogatást nyújtani mindennapi szükségleteik kielégítésére országszerte.

Maszkot is adományoznak

„Nem tudjuk mikor ér véget a járvány, ezért igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni a rászorulók segítésének érdekében. Alapcélkitűzéseink egyike a környezetünkben élőkkel való törődés, segítségnyújtás, így a vállalat igyekszik minden erejével fellépni a járványban legjobban érintett közösségek életének javításáért” – mondta Krubl Yvette vállalati kommunikációs vezető. – A P&G csömöri és gyöngyösi gyára összesen tízezer darab egészségügyi maszkot is adományoz a környezetében működő kórházaknak, intézményeknek, így a Flór Ferenc Kórház a Lakosságért Közalapítvány ötezer, a Szociális Alapszolgáltatási Központ ezer, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház, illetve a Mátrai Gyógyintézet két-kétezer darab maszkot kap, melyek értéke több mint másfélmillió forint.”

