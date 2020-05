Legalább 16 ezer beteget küldtek el a kórházkiürítés miatt

Felkerültek a kórházi fekvőbeteg-ellátásra vonatkozó áprilisi adatok Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapjára. „Ezekből már számolással tudunk következtetni arra, hogy hány embert küldhettek haza a kórházakból, ugyanis ezek az adatok nemcsak a kórházi ágyak számát, de az ágykihasználtságot is mutatják” – írta Facebookján Szél Bernadett. A független országgyűlési képviselő korábban közérdekű adatigényléésel fordult ezek miatt a számok miatt az Emmihez, de Kásler Miklós nem adta ki az adatokat.

A miniszteri utasítás arra vonatkozott, hogy április 15-ig szabadítsák fel a kórházak ágyaik 60 százalékát. Ezt később valamilyen okból 50 százalékra módosították, azzal a kitétellel, hogy később 60 százalékig kell egy második lépcsőben növelni a kiürített ágyak arányát. Mint tudjuk, ez a folyamat el is kezdődött – sokak felháborodása mellett –, és most a számok is ismertté váltak.

Az áprilisi átlagos ágykihasználtság 41,2 százalék volt (az aktív ágyaké 39,3 százalék, a krónikus ágyaké 44,5 százalék). Márciusról áprilisra átlagosan 8929 ággyal kevesebb volt használatban az aktív fekvőbeteg-ellátásban és 7400-zal kevesebb a krónikus fekvőbeteg-ellátásban. Ez azt jelenti, hogy márciusról áprilisra átlagosan 16 329 ággyal csökkent a használatban levő ágyak száma, vagy másként fogalmazva, átlagosan ennyivel kevesebb ágyon ápoltak beteget.

Mivel már márciusban is voltak miniszteri utasítások bizonyos kórházi ágyak felszabadítására és korlátozták a betegfelvételt, a februári adatokkal is érdemes összevetni az áprilisi adatokat.

Ha így nézzük, majdhogynem megfeleződött az aktív és krónikus ágyak kihasználtsága február és április között. Ez átlagosan 24 466-os csökkenést jelent.

A krónikus ágyakon belül a rehabilitációs ágyak kihasználtsága 57 százalékpontot esett február és április között. Míg februárban még 87,6 százalék volt az ágykihasználtság a rehabilitációs osztályokon, áprilisra ez 30,3 százalékra csökkent, ami átlagosan 8690 ágyat jelent.

Mivel az Emmi lépcsőzetesen 32 917 ágyat akart szabaddá tenni a covidos betegeknek, ezért kimondható, hogy az üressé tett ágyakon korábban betegápolás folyt.

Történelmi tett? Igen: negatív előjellel

– kommentálta az intézkedést Szél Bernadett, arra utalva, hogy Orbán Viktor szerint Kásler miniszternek történelmiek az érdemei a járvány elleni védekezésben.

Az MSZP országgyűlési képviselőcsoportja parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte, hogy a koronavírus-járvánnyal indokolt kórházi ágyfelszabadításoknak, és számos beteg ellátatlanul maradásának pontos körülményeiről és adatairól tájékozódjanak.

Kásler Miklós egyébiránt tagadta, hogy ő adott volna utasítást az ágyak kiürítésére, szerinte az az orvosok felelőssége volt. Azonban egy miniszteri utasításban egyenesen leírta, hogy ki kell üríteni az ágyakat.

