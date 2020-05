Orbán lesöpörte a rokkantnyugdíjak alkotmánysértő csökkentéséről szóló kérdést

Az Országgyűlés hétfői ülésén Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció képviselője a rokkantnyugdíjasok helyzetéről kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt, aki azonban mindössze néhány szóban reagált a politikus felvetésére.

Sebián-Petrovszki felelevenítette, hogy az Alkotmánybíróság ítélete szerint alkotmánysértő a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény egyik rendelkezése, amely a korábbi rokkantnyugdíjasok rokkantsági ellátásának összegét szabályozza. Az Alkotmánybíróság 2019. március 31-ét szabta ki a törvény megváltoztatásának határidejéül. A határidő több mint egy éve lejárt, mégsem történt meg ez a korrekció — mondta a DK-s politikus, aki kiemelte:

az Alkotmánybíróságnak azzal volt gondja, hogy úgy csökkentették a rokkantnyugdíjakat, hogy az érintetteknél nem vizsgálták meg azt, hogy beállt-e náluk valamilyen egészségügyi változás.

Sebián-Petrovszki szerint több százezer embert érintett hátrányosan ez a módosítás, több tízezren pedig kiestek a rendszerből. Hozzátette: volt példa arra, hogy havi 122 ezer forintos ellátás havi 30 ezer forint alá csökkent. Ezért azt a kérdést szegezte a miniszterelnöknek, hogy mikor akarják megoldani ezt az ügyet. A kormányfő azonban mindössze pár szóval válaszolt:

Egy régi ügyről beszélünk, nem az Alkotmánybíróság ítélete a régi, hanem maga a szociológiai alap. 2010-ben, amikor — biztosan önök is emlékeznek rá — szerencsés módon kormányváltás történt Magyarországon, akkor a rokkantnyugdíjak esetében és a korkedvezményes nyugdíjak esetében annyi visszaélést találtunk, hogy kénytelen voltunk új szabályokat létrehozni. Ezek az új szabályok, amelyek akkor kifogás alá estek és amellyel kapcsolatos alkotmánybírósági ítéletet most ide idéz. Továbbra is kitartok amellett az álláspontunk mellett, hogy tömegesek voltak a visszaélések és továbbra is kitartunk amellett az álláspontunk mellett, hogy akitől ezt a rokkantnyugdíjat elvették vagy átminősítették, azoknak felkínáltuk a lehetőséget, hogy visszajelentkezzenek egészségügyi vizsgálatra. Nem tették meg. nem akarok gyanúsítgatni senkit, hogy miért nem tették meg, de nagyon sokan nem tették meg