Három hét járvány elég volt, hogy megüsse a magyar gazdaságot

Alaposan visszavetette a magyar gazdaságot a koronavírus-járvány már az első negyedévben is, pedig hazánkban csak március 11-én hirdették ki a veszélyhelyzetet, utána kezdődtek csak a nagy gyárleállások és elbocsátások.

Az első negyedévben a tavalyi utolsó negyedévhez képest zsugorodott a magyar gazdaság, erre pedig négy éve nem volt példa – értékeli a ma reggel megjelent adatot a Portfolio.hu. Negyedéves alapon 0,4 százalékos volt a visszaesés.

Az éves alapon számított teljesítmény (vagyis 2019 első negyedévéhez képest) még a pozitív tartományban tudott maradni, de jelentős lassulásról tanúskodik: 2 százalékos növekedést mért a statisztikai hivatal, ez még a felét sem éri el a tavalyi utolsó időszak adatának.

A 2020-as összteljesítményt még így is nagy bizonytalanság övezi. A mai adat által lefedett időszaknak tulajdonképpen éppen csak a szélét csípte meg a koronavírus-válság, ezért annak érdemi hatásait csak a következő hónapok adataiból fogjuk tudni felbecsülni. A második negyedév nagyon rossz kilátásai után akár érdemi élénkülés is jöhet, amennyiben a gazdaságot nem kell még egyszer annyira visszazárni, mint tette ezt a világ az elmúlt hónapokban. Sajnos azonban erre van érdemi esély, hiszen a vírus ellen hatékony egészségügyi védekezési módszer még nincs, a lakosság átfertőződése pedig mindenhol alacsony. Amennyiben az év második fele már a fokozatos helyreállással telik, akkor a kormány által várt 3 százalék körüli gazdasági visszaeséssel talán megúszható lenne 2020. Azonban ha a járvány makacsabbnak bizonyul, akkor 5 százaléknál is nagyobb recesszió várhat az idén Magyarországra