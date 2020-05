Budapesten csökkent az aktív fertőzöttek száma, vidéken 2,6 százalékkal nőtt

A vasárnap kora reggeli adatok szerint eddig összesen 3263-an kapták el Magyarországon a koronavírust (pontosabban ennyi a betegséggel regisztráltak száma). Egy nap alatt alig másfél százalékkal nőtt ez a szám, szombat kora reggelhez képest 50-nel többen kapták el a vírust.

Külön érdekes, hogy a most is betegek, tehát az aktív esetek száma Budapesten és Pest megyében csökkent (1178 volt tegnap reggel, míg most, vasárnap reggel 1172). Ezzel ellentétben vidéken 2,6 százalékos növekedést mutat az aktív esetek, vagyis a most is fertőzöttek száma (726-ról 745-re nőtt vasárnap reggelre).

8 ember meghalt egy nap alatt, mind krónikus betegek a hivatalos kormányzati tájékoztatás szerint. Közülük 6 a fővárosban vagy Pest megyében, 2 áldozat vidéki. Eddig összesen 413-an haltak meg a koronavírus miatt a hivatalos tájékoztatás szerint.

Különösen magasnak tűnik a kórházban ápolt, jelenleg is koronavírusos betegek aránya. Most 812 koronás beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en lélegeztetőgépre szorulnak. Vagyis a regisztrált aktív koronás betegek több mint 40 százaléka kórházi ápolásra szorul.

A meggyógyultak száma 933.

Kiemelt kép: Kecskemét, 2020. május 7. Vért vesznek egy férfitõl a koronavírus-fertõzöttség megállapítására szolgáló szûrések elvégzéséhez Kecskeméten 2020. május 7-én. Bács-Kiskun megyében a mintákat a Szegedi Tudományegyetem munkatársai gyûjtik be 954 lakostól, akik elõzetesen értesítést kaptak az országos szûrõvizsgálatban való részvételre. A koronavírussal kapcsolatos szûrõprogramban négy egyetem – a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem – vesz részt. A programba a feltételezett fertõzötti arányból kiindulva 17 ezer 780 embert hívtak meg véletlenszerûen kiválasztva, õk életkorra, nemre és regionálisan is reprezentálják a magyar társadalmat. MTI/Bús Csaba