Feljelentette a fiát egy makói nő, mert attól félt, hogy megöli

Távoltartást indítványozott a Makói Járási Ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki napokon keresztül életveszélyesen fenyegette az édesanyját.

A férfi négy éve élt az édesanyjánál. Ennek oka az volt, hogy a férfi az édesanyjától ajándékba kapott korábbi ingatlanát felgyújtotta és megrongálta. Az asszony a történtek ellenére is befogadta a fiát, de a férfi italozó életmódja miatt megromlott a kapcsolatuk.

A férfi az elmúlt napokban többször is azzal fenyegette az anyját, hogy megöli. Hogy nyomatékot is adjon ennek több berendezési tárgyat is összetört a lakásban. Az asszony kihívta a rendőröket, de nem terjesztett elő magánindítványt a fia ellen, mivel ő önként távozott az ingatlanból.

A fia azonban később visszament a házhoz és tovább folytatta az ámokfutást. Az asszonynak elege lett a folyamatos fenyegetésekből, újra kihívta a rendőröket és kérte, hogy vonják felelősségre a fiát. Mivel tartani lehet attól, hogy a férfi tovább folytatná a zaklatásokat, illetve újabb szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt követne el, ezért az ügyészség négy hónapi távoltartást indítványozott vele szemben.

Kiemelt kép: Ivándi- Szabó Balázs /24.hu