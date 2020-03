Őszintén! Mit gondol a takarítókról? (x)

A legtöbben nem sokra értékeli őket – ennek megváltoztatásáért kampány indult az érdekükben.

– Tavaly óta terveztük, hogy elindítunk egy társadalmi érzékenyítő kampányt, ami arra világít rá, hogy a takarítók munkájukat szinte láthatatlanul végzik, holott a társadalmunk működéséhez elengedhetetlen, amit tesznek. – mondja Kis-Szölgyémi Ferenc a vállalat vezérigazgatója. – Hosszú hónapokig folytak az előkészületek, és mire készen lettünk, hazánkat is elérte a COVID-19 fertőzés. De ha valamikor, akkor ma többszörösen igaz, hogy a társadalmi megbecsülés az itthon dolgozó 45 ezer hivatásos takarítónak is jár. Mi 4.100 takarítót foglalkoztatunk, akik ma is helyt állnak a közlekedési eszközök, kórházak, és a rengeteg irodaház takarításával. A társadalom többsége a tisztaságot természetesnek veszi, de az ezt megteremtő embereket nem becsüli meg. „Vedd észre” kampányunkkal szeretnénk megmutatni, hogy másképp is lehet.



Van ennek a munkának presztízse?

A KSH 173 foglalkozást vizsgált meg, hogy 1-15 skálán mekkora a presztízsük 5 szempont alapján: mennyit lehet keresni, mekkora hatalom, befolyás jár vele, mennyit kell tanulni érte, mennyire hasznos a társadalom számára, az adott foglalkozás mennyire vonzó vagy divatos manapság. A válaszadók szubjektív megítélése szerint a legalacsonyabb presztízsű tíz foglalkozásba került a takarító. A 163. lett, és csak az utcaseprőt, a szemétszállítót, a szórólaposztót vagy a segédmunkást előzi meg. Pedig a professzionális takarítás nem olyan, mintha otthon végeznénk: vegyszerismeret, technikai tudás, fizikai állóképesség kell hozzá nap, mint nap. Mindemellett ez egy bizalmi munka, hiszen a lakásunkba sem engedünk be takarítót ellenőrizetlenül.

Ők is harcolnak a vírus ellen!

A környezetünk tisztasága szükséges ahhoz, hogy a betegségek ne alakuljanak ki, ne terjedjenek, ezért ezzel naponta foglalkozni kell. A koronavírus megjelenésével a fertőtlenítés még nagyobb hangsúlyt kapott. A takarításban dolgozók is azok közé tartoznak, akik munkájukat nem tudják otthonról elvégezni, jelen helyzetben is helyt kell állniuk.

– A takarítók teszik komfortossá mindennapjainkat. – veti fel Kókai Erika, a B+N marketing igazgatója. – Annyira megszoktuk a körülöttünk levő rendet és tisztaságot, hogy azt egyszerűen adottságnak tekintjük, de nem vesszük észre azt, aki ezt megteremtette. Felelősségünk tenni ennek a szakmának a megbecsüléséért, hiszen, ha ez így marad, hamarosan nem lesz, aki kitakarítja az országot.