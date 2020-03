Határeset – Pont úgy bánnak a keresztény menedékkérőkkel, mint a muszlimokkal

– meséli Honti Irén kiskunhalasi evangélikus lelkész, aki a menekültválság kezdetétől látogatta a nyílt szállón lakó menekülteket. Amióta a kiskunhalasi menekültszállást megszüntették, a tompai tranzitzónába jár, hogy látogassa az ott hosszú idő óta kilátástalan helyzetben várakozó menedékkérőket.

Decemberben 164-en voltak a tompai tranzitban, ezt onnan tudom, mert mindenkinek vittünk meleg zoknit. Akkor összeszámoltuk, és pontosan 164 pár kellett. A tranzitban kapnak ruhát is, kaját is, mi inkább egy kis plusz kedvességgel fordulunk feléjük. Ezzel egy kicsit emberibbé próbáljuk tenni a helyzetüket. Nagyon örülnek, ha a saját ízviláguknak megfelelően főzhetnek, ezért néha viszünk nekik paradicsompasztát, zöldségeket

– meséli Honti Irén. A tompai tranzitban csak néhány keresztény van, ám a lelkésznő elmondása szerint a menekültek vallási hovatartozástól függetlenül nagyon igénylik az emberi kapcsolatokat: hogy valaki meghallgassa őket, az ő történeteiket, mivel a bezártság rendkívül megterhelő számukra. Irén azonban nem csak hallgatja őket, úgy érzi, hogy evangéliumi küldetés a legelesettebbeket látogatni, a szeretetünkbe fogadni őket: „Jövevény voltam és befogadtatok, mondja Jézus. Ezt szeretném én is képviselni” – fogalmaz Irén.

A röszkei tranzitzónában több keresztény menekült van – főként kurdok és irániak –, mint Tompán, vallási hovatartozásuk azonban az ő ottani körülményeiken sem változtat. Ez egy, a röszkei tábort megjárt iráni keresztény menekült beszámolójából derül ki.

– meséli a harmincas éveiben járó Mehran, aki Iránból menekült el azért, mert édesapja, aki egy muszlim vallási közösség meghatározó szereplője, megtalálta nála a Bibliát, és ezért fizikailag is bántalmazta őt. Mivel Iránban börtönbüntetés, de akár halál is várhat arra, aki muszlimként tér át keresztény hitre, Mehran inkább a menekülést választotta.

A Bibliáját nem merte magával hozni, mert az iráni határon veszélybe került volna miatta. Kétéves ott tartózkodása alatt a szerbiai menekülttáborban kapta azt a fárszi (iráni nyelven írt) Bibliát, amit most is használ. Ennek az olvasgatása volt az egyetlen hasznos elfoglaltsága több mint egy éves röszkei tartózkodása során.

„Egy muszlim családnak egy hitehagyó családtag akkora szégyen, hogy sokszor inkább maguk jelentik fel a saját családtagjukat, mint hogy ezt elviseljék” – teszi hozzá egy neve elhallgatását kérő keresztény segítő, aki fárszi imaalkalmakat szervez a Budapesten élő keresztény menekülteknek. Ez egy 10–15 fős lelkes kis csoport, kifejezettem muszlim országokból érkező keresztények számára, és semmilyen intézményes egyházhoz nem tartoznak. Így az iráni menekültek tulajdonképpen Budapesten is „földalatti” alkalmakra járnak.

A tranzitzónákban a mozgástér kisebb, mint a börtönökben előírt minimum Magyarországon. Erről Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa tájékoztat. Elmondása szerint ötágyas fémkonténerek vesznek körül U alakban egy murvával felszórt udvart, körülötte szögesdrót. Ilyen szektorok követik egymást sorjában, az előttük húzódó szolgálati útra már senki nem mehet ki, csak a saját szektoruk udvarára. Az embereket egyrészt aszerint helyezik el a különböző szektorokban, hogy családosak, egyedülálló nők, kísérő nélküli kiskorúak vagy egyedülálló férfiak. Másfelől pedig aszerint, hogy menedékkérők, vagy már elutasították őket, ez esetben áthelyezik őket egy úgynevezett idegenrendészeti szektorba. Ezeknek csak az elnevezésük más, de ugyanúgy néznek ki.

A saját szektort kizárólag akkor lehet elhagyni, ha orvosi vizsgálatra hoznak ki valakit az egyik orvosi konténerbe, ha menekültügyi meghallgatása van, vagy ha a Helsinki Bizottság ügyvédjével találkoznak. Szektoronként egy női és egy férfi vizesblokk van, illetve egy egybenyitott dupla konténer közösségi foglalkoztató térként funkcionál. Itt található egyedül légkondicionáló, ami nyáron azért különösen fontos, mert a fémkonténerek hamar felforrósodnak, az udvarokon pedig semmilyen árnyék sincs. A két tranzitzónát nemrég bővítették, kapacitásuk összesen 700 fő.

2018 júliusától kezdve már nemcsak menedékkérőket tartanak a tranzitzónában, hanem azokat is, akiknek elutasították a kérelmét, tehát az idegenrendészeti eljárásban lévőket is. A két eljárás között annyi a különbség, hogy a menekültügyi ellátásban mindenkinek jár étel, az idegenrendészetiben pedig csak a gyerekeknek, illetve a várandós és szoptató nőknek adnak enni. Mivel tavaly a kérelmek több mint 90 százalékát elutasították, egyre több az idegenrendészeti szektor.

A Szerbiába visszaküldött embereknek és családoknak teljesen reménytelen a helyzete.

– vázolja a helyzetet a Helsinki Bizottság munkatársa.

„A bicskei menekülttábor megszűnése, tehát 2016 decembere után felvettük a kapcsolatot azokkal, akik átkerültek Kiskunhalasra a nyílt táborba. 10–15 főt hoztunk ki, volt egy nagyon szép, meghitt találkozó velük a gyülekezetben. Együtt teáztunk, beszélgettünk, nagyon kedves és baráti hangulatú együttlét volt. Öten-hatan aztán minden vasárnap eljártak hozzánk a gyülekezetbe, ahol együtt maradtunk az istentisztelet után. Voltak nyelvi akadályok, de én úgy tapasztaltam, hogy a szeretet nyelve univerzális, azt mindenki megérti. És a telefonok fordítóprogramjai is sokat segítettek. Nagyon örültek, hogy van egy olyan hely, ahol – bár nem értik – mégis velünk együtt gyakorolhatják a hitüket. Ez egy nagyon szép időszak volt, 2016 decemberétől 2017 áprilisáig tartott” – emlékszik vissza Irén.

Akkor megszűnt a nyílt szálló Kiskunhalason, és elkezdődött a két tranzit kiépítése, majd az önkéntes munka a tranzitban, melyet Irén kezdetben a Baptista Szeretetszolgálat, most pedig a Református Menekültmisszió programjának keretében végez.

Kezdetben csak a gyerekekkel foglalkoztunk. Kézműves foglalkozást, zenei programot tartottunk nekik. Olykor 25–30-an is voltak ezeken az alkalmakon. Volt olyan, hogy két gyerek az ölemben, egy a nyakamban ült, és így nyomtuk a szintetizátort, a református lelkészkollégám pedig hegedült. Tartottunk kézműves foglalkozásokat, nyakláncokat készítettünk, nagyon sok mandalát, képet színeztünk. Szívesen jöttek a felnőttek is a foglalkozásokra, ők is szerettek színezni. Egy idő után személyes beszélgetések is kialakultak, mert igényelték, hogy elmondhassák a problémáikat, hogy felvegyék velünk a kapcsolatot. Igénylik, hogy valaki meghallgassa őket, hogy elfogadó, segítő szeretettel forduljon feléjük”