A járvány miatt tanárokat küldenek el, a fenntartó mossa a kezeit

A Népszava szerint a digitális munkarend miatt több helyen pedagógus állások kerültek veszélybe. Volt, akinek SMS-ben mondtak fel.

A Népszava szerint a napokban több tucat megkeresés érkezett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ), mert a tankerületi központok azonnali hatállyal elküldik a megbízási szerződéssel foglalkoztatott tanárokat.

Nagy Erzsébet, a PDSZ pécsi ügyvivője a lapnak azt mondta, voltak szakos oktatók is – például testnevelőtanárok –, de a megkeresések jelentős része olyan pedagógusoktól érkezett, akiket eddig délután, napközisként foglalkoztattak. Az iskolákban bevezetett digitális munkarend miatt az ő munkájukra jelenleg nincs szükség. Volt, akinek SMS-üzenetben mondtak fel.

A PDSZ felhívta a figyelmet: ha a megbízási szerződésben van felmondási idő, a tankerületnek ki kell fizetni az arra az időre járó megbízási díjat, a munkavállaló kártérítést is követelhet. Ha a szerződésben nincs felmondási idő, külön kell megállapodni a munkáltatóval. A törvény szerint jár a megbízási díj, ha a szerződésben vállalt munkavégzés nem a tanár miatt marad el.

A szakszervezet szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül, ha a megbízási szerződéssel foglalkoztatottat arra hivatkozva küldik el, hogy nincs lehetőség a tanításra a távoktatás keretében.

Az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központot (KK) a lappal azt közölte: a tankerületi központok maguk dönthetik el, szükséges-e a megbízással foglalkoztatott tanárok szerződésének fenntartása vagy sem. A KK célja, hogy senki ne maradjon jövedelem nélkül ebben a nehéz időszakban. A fenntartó előbb felmérést készít a megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógusokról, utána ad iránymutatást a tankerületeknek.

A PDSZ-hez beérkezett jelzéseket több, budapesti tankerülethez tartozó iskola pedagógusa is megerősítette a lapnak. Azt mondták: a fővárosi tankerületi igazgatók írásban kérték, hogy az iskolák a megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakos tanárokat ne küldjék el, vonják be őket a digitális távoktatásba. Nekik a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerbe (KRÉTA) feltöltött anyagokkal kell igazolniuk a munkavégzést.

Ugyanakkor a KRÉTA működése továbbra sem zökkenőmentes. Az elmúlt napokban többször lefagyott a felület, de előfordult az is, hogy be sem tudtak jelentkezni a rendszerbe. Egy budapesti gimnázium angoltanára azt mondta lapunknak: „finoman” próbálták használni a KRÉTA-t, de így is „széthullott”. Diákjaival ezért más online platformot használnak a kapcsolattartásra. A KRÉTA – amikor épp működik – leginkább adminisztrációs feladatokra, szöveges üzenetek küldésére alkalmas.

Kiemelt kép: Fertőtlenítő folyadékot permeteznek egy iskolába érkező tanár kezére a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban.

MTI/Vajda János