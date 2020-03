Házi karanténba került a soroksári önkormányzat összes dolgozója

– írta ki a Facebook-ra, Bese Ferenc, soroksári polgármester.

Hozzátette:

Ez nem jelenti azt, hogy munkatársunk is megbetegedett volna, ennek ellenére az épületben dolgozó összes kollégánkat házi karanténba küldtük. Megtettünk minden szükséges intézkedést, többet is mint, amit az ÁNTSZ előírt. Az épület fertőtlenítése jelenleg is zajlik.