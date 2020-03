„Össze-vissza labdáztak a feleségemmel az orvosok”

A toldys diák testvérének koronavírustesztje pozitív lett, most a rosszabb állapotban lévő édesanyjával egy szobába akarják tenni őket – mondta el a családfő, Sólyom László, aki a 24.hu-nak mesélte el a család elmúlt napjainak történetét.

A Toldy Ferenc Gimnázium 17-18 éves tanulóinak jó része csütörtökön, a tanítás közepén hazament, miután egyik osztálytársuk megtudta, hogy az édesanyja koronavírusos. A fiú tesztje negatív lett, az édesanyja viszont még mindig kórházban van. A fiú édesapja, a Szent László kórházban ápolt nő férje, a Kútvölgyi karanténkórházban fekszik péntek óta. A 24.hu-nak nemcsak felesége állapotáról, de arról is beszélt, ő mit tapasztal a karanténban.

Elmondta, hogy amikor csütörtökön bekerült a kórházba, négyen voltak egy szobában.

Vasárnap viszont kiderült, hogy az egyik szobatársuknak pozitív lett a tesztje, így elölről kezdődik a kéthetes karantén.

A férfi elmondta, rajta eddig egy tesztet végeztek, ennek eredménye negatív lett. Ő teljesen jól érzi magát, de hozzátette, a pozitív tesztet produkáló szobatársuk is jól volt.

A szobájukba nem igazán mennek be az ápolók – érthető okokból –, bekopognak, ők felveszik a maszkot, átveszik a csomagokat és megmérik a lázukat. Ami nagyobb probléma, hogy semmilyen tájékoztatást nem kapnak, nem tudják az eljárást, az eredmények pedig nagyon lassan érkeznek meg.

Teszt helyett kérdéssor

A karanténban lévő család az édesanyáért sokkal jobban aggódik, mint saját állapota miatt. A kezelő orvosokkal lehetetlen kapcsolatba kerülni. Minden nap más orvos foglalkozik a beteggel, a férj számára nem megnyugtató, hogy őt sem informáljak rendszeresen. Bár legutóbbi információi szerint neje állapota apránként javul, még közel sincsen jól. Nagyon rossz állapotban került be a kórházba, miután „össze-vissza labdáztak vele az orvosok.”

A feleség március 2-án megbetegedett, influenzásan feküdt otthon. Állapota nem javult, a körzeti orvos azt mondta, „itt valami más probléma van”. Ezek után felhívták a budakeszi ügyeletet, de csak körülbelül három óra után tudtak egy olyan orvossal beszélni, aki érdemben foglalkozott velük, és nem csak azt mondta, hogy a nő vegyen be még egy lázcsillapítót.

Az ügyeletes végül alaposan kikérdezte telefonon feleségét, további orvosokkal is konzultált, majd mentőt hívott. Így került be a Szent László kórházba, ahol viszont nem végeztek koronavírustesztet a nőn, csak egy kérdéssorra kellett válaszolnia.

Ez alapján az orvosok úgy döntöttek, a feleség nem koronavírusos, így átszállították a Szent János Kórházba. A család megkönnyebbült, de hamarosan kiderült, hogy a beteg állapota nem javul. Végül nagy nehezen elvégeztek rajta egy koronavírustesztet, amelynek pozitív lett az eredménye.

A férj szerint őrületes volt átélni, hogy feleségét hogyan szállítják ide-oda, miközben egyre rosszabb állapotba került. Nem érti, miért nem végeztek el egy tesztet már rögtön az elején. A férj azt látja, hogy habár az ápolók segítőkészek, a rendszer kaotikusan működik, inkább csak megtörténnek a dolgok.

A család most hétvégén tudta meg – hogy feltehetően helyhiány miatt – a pozitív tesztet produkáló fiúkat is az anyukával egy szobába tennék. Az apa szerint ez egy egészen elképesztő ötlet, mivel nem is tudják egyelőre, hogy a felesége milyen állapotban van.

Mindenki nagyon kedves, csak nehéz olyankor értékelni az egészségügyi dolgozók jóindulatát, amikor ilyenek történnek.

– mondta.

Az egyik fiúgyerek, Levente is a Kútvölgyi Kórházban van, ő vlogján számolt be a család karanténban töltött mindennapjairól. Levente elmondta, hogy testvére március 3-án belázasodott, de miután pár nappal később lement a láza, azt mondták neki az orvosok, hogy már nyugodtan mehet egyetemre.

Március 12-én viszont kiderült, hogy édesanyjuk tesztje pozitív lett. Levente éppen angolórán volt, azonnal szólt a tanárnak, és az igazgatónak, utóbbi nemcsak Leventét, hanem az egész osztályt hazaküldte. Levente barátnőjét is értesítette, őt és az osztályát is hazaküldték.

Ugyanezen a napon a fiú apja felhívta a hatóságokat. Azt mondták neki, hogy ő és három gyereke azonnal menjenek be a Szent László Kórház karanténjába. El is indultak, már csak egy utcára voltak a kórháztól, amikor hívták őket, hogy mégse menjenek, maradjanak otthoni karanténban. Egy nappal később aztán az ÁNTSZ hívta a családot, hogy inkább mégis menjenek be a Szent László kórházba.

Végül délután elvégezték rajtuk a teszteket, és éjjel átvitték őket a Kútvölgyibe. Levente testvéréről kiderült, hogy koronavírusos, a többieknek, így Leventének is negatív lett az eredménye.

Kiemelt kép: Farkas Norbert/24.hu