Az Origo főszerkesztője nem tudta megmondani, ki írta és szerkesztette a Donáth Annát zaklatással vádoló cikküket

Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, miután az Origo.hu egy szerző nélküli cikkben, egy levélre hivatkozva azt állította, Donáth egy fiatal nőt zaklatott, ajánlatot tett neki és rátámadt.

A sajtóper már lezajlott az ügyben, a bíróság helyreigazításra kötelezte a lapot, amely azzal védekezett, hogy a Ripost cikkét szemlézték. A bulvárlap újságírója viszont csak arról számolt be a tárgyaláson, hogy beszélt az állítólagos levélíróval, aki zaklatással vádolta meg Donáthot, ám nem győződött meg a vádak valóságtartalmáról.

Donáth ugyanakkor magánvádas feljelentést is tett becsületsértésért. Megírtuk, amikor Donáth közölte, hogy a rendőrség tanúként hallgatja ki Gábor Lászlót, az Origo és Ómolnár Miklóst, a Ripost főszerkesztőjét. Ez azonban nem vezetett sok eredményre.

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság megszüntette az ügyben az eljárást. A végzés indoklása szerint

Gábor László tanúként azt vallotta a rendőrségen, nem tudja, ki írta a lapjába a cikket, ki szerkesztette azt, és azt sem tudta megmondani, hogy ki döntött a közléséről,

ahogy egyébként az olvasói levél szerzőjét sem tudta megnevezni.

A bíróság ez alapján megállapította, hogy a nyomozás során végzett adatgyűjtés nem vezetett eredményre, az elkövető kilétét ugyanis nem sikerült megállapítani.

Ennél egyértelműbb bizonyíték nem is kell: az Origo nemcsak hogy nem valódi sajtótermék, de nem is tartja magát annak. Egy olyan lappá züllött, ahol a főszerkesztő állítása szerint semmit nem tud az általa vezetett portál ügyeiről, és fél év is kevés volt ahhoz, hogy utánajárjon olyan alapvető információknak, minthogy ki a lejáratócikk szerzője