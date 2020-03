Orbán és Mészáros lánya még befolyásosabb lett

Schmidt Mária lánya is felbukkan a gazdasági kategóriában. A közéletit immár Novák Katalin vezeti.

A Forbes magazin 2020-ban is elkészítette a listáját arról, kik a legbefolyásosabb magyar nők. 50 főt rangsoroltak külön üzlet, közélet, kultúra és média kategóriában, mert a magazin szerint még nem jött el az idő az összesített listához, a nők befolyása ugyanis Magyarországon relatív. A befolyás törékenységét jelzik azzal is, hogy egy-egy kieső szereplőt plusz egyként listákra tettek.

Üzlet: újként 7. Mészáros Beatrix

A húszfős listát második éve vezeti Hegedüs Éva, a Gránit Bank többségi tulajdonosa és elnök-vezérigazgatója. Őt követi Dávid Ilona, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója és Heiszler Gabriella, a Spar ügyvezető igazgatója. Új a listán Solti Andrea, a Shell Hungary Zrt. igazgatósági elnöke és Mészáros Beatrix, a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc lánya, aki 2017-ben került az Opus Global Nyrt. élére, illetve Walter Katalin, a Budapesti Városüzemeltetési Holding vezérigazgatója. 12. helyre került Ungár Anna, Schmidt Mária lánya, aki a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt. igazgatótanácsi elnökeként és résztulajdonosaként mára az ingatlanpiac fontos szereplőjévé vált.

Közélet: 1. Novák Katalin, 2. Orbán Ráhel

A tavalyi listavezető, Bártfai-Máger Andrea a 4. helyre csúszott, az első Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, a Fidesz alelnöke lett. Két helyet lépett előre Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya, aki most második a tízfős listán. Őt „a turizmus- és divatszektor mögötti láthatatlan kézként” jellemezte a Forbes több forrása, de szempont volt az is, hogy férje, Tiborcz István üzleti befolyása is végső soron neki köszönhető. Harmadik helyre futott be Varga Judit igazságügy-miniszter. Orbán Viktor felesége, Lévai Anikó jelenleg hatodik, megelőzve Dobrev Klárát, az Európai Parlament alelnökét, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök feleségét. Mögötte új szereplő Tüttő Kata, Budapest városüzemeltetési főpolgármester-helyettese, az MSZP elnökségi tagja.

Kultúra: Havas Ágnes helyére Kolosi Beáta lép

A legnagyobb változást Havas Ágnes pozícióvesztése hozta. Ő a Magyar Nemzeti Filmalap igazgatójaként három évig vezette a listát, de Andy Vajna halála után pozícióját nem tudta megőrizni. Helyére, az első helyre Kolosi Beáta, a Líra Könyv Zrt. vezérigazgatója került. Új szereplőként 9. a listán Mécs Mónika, aki producere volt több sikerfilmnek is.

Média: az RTL-vezér őrzi helyét

A lista legbefolyásosabbja, mint eddig mindig, Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója lett. Második Halkó Gabriella, a TV2 gazdasági és stratégiai igazgatója, a harmadik D. Tóth Kriszta, a WMN alapító tulajdonosa. Új név Lipták Tímea, a Central Média magazinüzletág-igazgatója, a vezetői testület tagja, a Nemzeti Olvasottság Kutatás (NOK) Felügyelő Testületének tagja. Tizedik helyre került Rajki Annamária, aki a Magyar Telekom Nyrt. TV és entertainment-igazgatójaként a szolgáltató csatornakiosztásáról dönt.

Módszertan

A magyar Forbes hatodszor készítette el a Legbefolyásosabb magyar nők listáját, amely talán a legszubjektívebb. 2020-ban is a Bisnode női cégvezetőket és tulajdonosokat gyűjtő kimutatása segítette a munkát. A lista szereplőinek sorrendjéről a magazin szerkesztősége döntött.

Kiemelt kép: Koszticsák Szilárd / MTI, Szigetváry Zsolt / MTI