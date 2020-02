Kövér kitiltotta Hadházyt a parlamenti ülésről

A független képviselő egy „Stop propaganda" feliratú táblát lógatott be a karzatról az ülésteremben.

Hadházy Ákos független képviselő egy „Stop propaganda” feliratú táblát lógatott a karzatról Kövér László mögé a Parlament nyitóülésén. A házelnök válaszul kitiltotta a képviselőt a mai ülésről, a további szankciókról pedig majd a későbbiekben tájékoztatja a házbizottságot.

Az akció előtt nem sokkal Hadházy egy fotót is posztolt Facebookra, amin látszik, hogy a Párbeszéd-frakcióban ülő Szabó Szabolcs is vele volt. A poszt mellé a következőt is írta Hadházy, ami magyarázatul szolgálhat az akcióra:

Kövér László azt akarja, hogy az ellenzéki képviselők a kormány legpiszkosabb hazugságait és hergeléseit, alázásait is csendben, hátratett kézzel, jólfésült szónoklatokkal viseljük el a parlamenti padsorokban. Én ezt nem tudom elfogadni és hiszem, hogy az eddiginél még kevesebb értelme van bent maradni. A karzaton amúgy ugyanúgy megbüntethet K. László, de egyrészt tehet egy szívességet, másrészt a karzaton nem kell úgy tennem, mintha hajlandó lennék részt venni ebben a színjátékban.

Orbán Viktor már nem érzi fontosnak, hogy felszólaljon az ülésszak első napján a „Parlamentben”, megelégedett azzal,… Közzétette: Hadházy Ákos – 2020. február 17., hétfő

„Nincs befolyásom arra, hogy a Fidesz bábjaként működő ál-Alkotmánybíróság, ál-Számvevőszék, ál-Médiatanács, ál-MTVA, ál-Ügyészség stb. eljátssza, vannak a hatalmat kontroll alatt tartó szervezetek Magyarországon. Egyetlen dologra van ráhatásom: nem játszom el, hogy van valódi parlamentünk és nem játszom el, hogy van a „Parlamentnek” még komolysága vagy tekintélye” – zárta posztját a képviselő, aki a későbbiekben a kitiltás ellenére leeresztett még egy táblát, amire az volt írva, hogy „A miniszterelnöknek a majorságát!”

Ezzel finoman visszautalt az előző táblás akciójára, amikor egy „A lónak a faszát!” feliratú táblát is fel akart emelni az ülésteremben, de azt fideszes képviselők elvették tőle.