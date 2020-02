A köztévé épületéből kitessékelt ellenzéki képviselőknek adott igazat a bíróság

A rabszolgatörvény elleni tüntetések után több ellenzéki képviselő is bement a köztévé épületébe, majd sok óra után arra hivatkozva tessékelték ki őket, hogy a kerületi jegyző birtokháborítási határozatot adott ki. Most viszont jogerősen pert nyertek a képviselők – erről a Demokratikus Koalíció számolt be, amelynek négy képviselője és egy MSZP-s képviselő indított pert.

Azt írja a párt a közleményében, hogy

a Fővárosi Törvényszék csütörtökön helyben hagyta a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság elsőfokú ítéletét, miszerint az országgyűlési képviselők 2018. december 16-án és 17-én jogszerűen tartózkodtak az MTVA székházában. A jogerős ítélet kimondja, képviselői jogaikkal éltek, így az óbudai jegyző birtokháborítási határozata érvénytelen és semmis.

Kiemelt kép: Tüntetés az MTVA Kunigunda utcai épületénél 2018. 12. 16-án. Fotó: Farkas Norbert /24.hu