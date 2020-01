„Ez kamu” – így értékelte Fekete-Győr András Orbán Viktort

Ez kamu

– így kezdi a Momentum elnöke azt a posztját, amelyben Orbán Viktor sajtótájékoztatóját értékeli.

Orbán Viktor: Sok helyütt az ellenfél jobb jelölteket állított, mint mi Évindító sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök a Karmelita kolostorban. Szó volt klímasemlegességről, médiatúlsúlyról, nemzeti konzultációról, kórházakról és Donald Trump fiatalságáról is.

Fekete-Győr András szerint „Orbán, aki az elmúlt években tudomást sem vett arról, hogy évente 32 ezer ember hal meg a kivéreztetett egészségügy miatt, bejelentette, hogy felújítják a kórházi várótermeket. Tudjátok, miért nem normális fizetéseket vagy új eszközöket jelentett be? Mert a felújítást el tudja végezni valamelyik építőipari cége a sok közül.”

A sajtótájékoztatón – amelyre a 24.hu-t nem engedték be – a kormányfő még a zöldenergiáról, valamint Soros-fixációról is beszélt, de a Momentum elnöke szerint Orbán ezekben sem mondott igazat. “Azt is mondta, hogy nincs Soros-fixációja – miután milliárdokból teleplakátolta vele Magyarorságot a Nyírségtől Zaláig. Ezzel valójában azt üzeni: “ennyire kell komolyan venni bármit, amit mondok”.

Fekete-Győr végül így zárja bejegyzését:

Szóval ez kamu. Szerencsére egyre többen látják, hogy az. Mi, a 21. század magyar mozgalmaként velük fordulunk 2020-ra, és arra, hogy kicsavarjuk a kormányrudat a múltszázadi szélhámosok kezéből.

