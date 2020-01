Ipari hóban szánkóztak a gyerekek Kazincbarcikán

Ipari hó lepte el az Északi-középhegység több települését is, számol be róla az RTL Klub Híradója. A legtöbb Kazincbarcikán esett, ott körülbelül nyolc centiméter. A családok ezt ki is használták, aki tehette délelőtt a belvárosban szánkózott. Az ipari hó ködös, párás időben alakulhat ki, jellemzően gyárak környékén. Azt mondják, nem károsabb, mint az ipari térség levegője.