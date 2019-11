Vasárnap 2-ig engedélyeznék a nyitvatartást a kereskedelmi szakszervezetek

Ismét megpróbálkoznának a szakszervezetek a vasárnapi nyitva tartás korlátozásával, igaz, nem teljes boltzárat, csupán rövidített nyitvatartást szeretnének elérni. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) a témában tárgyalásokat kezdeményez az ágazatban érintett munkáltatói szervezetekkel, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségével és az Országos Kereskedelmi Szövetséggel (OKSZ) — tudta meg a Népszava Karsai Zoltántól, a KASZ elnökétől.

Karsai szerint még novemberben szeretnének egyeztetni egy rövidített nyitvatartásról, mert úgy látják, a munkaadók sem feltétlenül szeretnének hosszabban kinyitni vasárnap, de attól tartanak, ha nem mindenki zár be, akkor versenyhátrányba kerülnek. A KASZ ezért egy olyan ésszerű ágazati kollektív megállapodást szeretne tető alá hozni, amely rögzíti, hogy a boltok vasárnap rövidebb ideig, 14 óráig maradnak nyitva.

Hozzátette: a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) hétfői ülésén is felvetették ezt a témát, a kormány képviselője azonban határozottan leszögezte, hogy a vasárnapi nyitva tartás kérdéskörével most nem kívánnak foglalkozni. Azt ugyanakkor jelezték: ha létrejön egy egységes megállapodás, a kormány is megvizsgálja a lehetőségeket.

